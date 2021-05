VOCOlinc VC1 Opto ausprobiert: Ein Blick auf die neue HomeKit-Kamera

Mit der VOCOlinc VC1 Opto ist eine neue und mit Blick auf ihren Preis von 48 Euro vergleichsweise günstige Sicherheitskamera auf dem Markt, die auf externe Cloud-Angebote verzichtet und ausschließlich auf HomeKit Secure Video setzt.

Die VOCOlinc VC1 Opto ist mit einem 107-Grad-Weitwinkelobjektiv ausgestattet und kann sich im Radius von 350 Grad drehen, diese Kombination erlaubt eine Gesichtsfeldabdeckung rundum. Zudem lässt sich der Blickwinkel der Kamera auch in vertikaler Richtung um 117 Grad schwenken. Mit Blick auf diese Funktionen muss man allerdings anmerken, dass HomeKit dergleichen zumindest bislang nicht unterstützt. Will man also das Gesichtsfeld der Kamera verstellen oder ausrichten, ist die App des Herstellers erforderlich. Dies ist komplett ohne Anmeldung und Benutzerkonto möglich, doch dazu kommen wir später noch.

Die für die Verwendung in Innenräumen konzipierte VOCOlinc VC1 Opto unterstützt Videoaufnahmen mit maximal 1920 × 1080 Pixeln Full-HD-Auflösung bei einer Bildrate von 30 fpx und ist mit einem Nachtsichtmodul ausgestattet. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher ist auch eine Gegensprechfunktion möglich.

Aufstellen oder an die Decke schrauben

Im Lieferumfang der VOCOlinc VC1 Opto ist neben der Kamera ein Ladestecker, Kabel und eine Wand- oder Deckenhalterung enthalten. Die Kamera wird über eine rückseitig im Sockel verbaute USB-C-Buchse mit Strom versorgt. Neben dem Stromanschluss befindet sich ein Resetknopf im Fuß der Kamera, der auf seinen gummierten Füßen oder mittels der Wandhalterung fix platziert wird, während sich der Rumpf des Geräts drehen kann.

Über den mitgelieferten HomeKit-Code wird die VOCOlinc-Kamera direkt mit HomeKit verbunden und steht dort dann mit allen von HomeKit unterstützten Kamerafunktionen zur Verfügung. Dabei kann man unabhängig von einem iCloud-Abonnement jederzeit auf den Livestream der Kamera zugreifen und auch die Gegensprechfunktion verwenden. Der integrierte Bewegungssensor kann darüber hinaus auch als Auslöser für HomeKit-Aktionen dienen und beispielsweise ein Licht einschalten, sobald eine Person im Raum erkannt wird.

Apples Preispolitik im Zusammenspiel mit HomeKit Secure Video dürfte bekannt sein. Wer mehr, als nur den Livestream der Kamera will, benötigt mindestens Apples 200-GB-Speicherplan zum Monatspreis von 2,99 Euro. Für die volle Integration von zwei bis maximal fünf mit HomeKit Secure Video kompatiblen Kameras ist der große iCloud-Speicherplan zum Monatspreis von 9,99 Euro erforderlich. Damit verbunden habt ihr dann die Möglichkeit, Videos aufzuzeichnen und diese Aufnahmen über eine Zeitleiste abzurufen.

Über die Home-App lässt sich der Bewegungsalarm der Kamera auch auf frei definierbare Aktivitätszonen begrenzen – dies beißt sich natürlich ein wenig mit der Möglichkeit, den Bildausschnitt mit der Schwenkfunktion der Kamera zu verändern. Darüber hinaus besteht in der Home-App die Möglichkeit, die HomeKit-Gesichtserkennung zu aktivieren, sodass erkannte Personen nach Möglichkeit mit Namen in den App-Hinweisen erscheinen

VOCOlinc-App mit Zusatzfunktionen

Begleitend zur Integration in HomeKit stehen über die VOCOlinc-App erweiterte Funktionen im Zusammenspiel mit der VC1 Opto zur Verfügung. Ihr könnt die Anwendung des Herstellers dabei im sogenannten HomeKit-Modus und ohne Anmeldung verwenden. Die Kamera wird nach ihrer Einbindung in HomeKit dort dann automatisch angezeigt.

Hauptgrund für die zusätzliche Verwendung des VOCOlinc-App dürfte die Tatsache sein, dass sich die Kamera hier über ein Drehkreuz seitlich sowie in der Höhe ausrichten lässt. Sei es zur Live-Überwachung eines Raumes oder nur um den Blickwinkel zu ändern. HomeKit Secure Video unterstützt diese Funktion bislang nicht, wir schließen aber nicht aus, dass dergleichen mit einem kommenden HomeKit-Update integriert wird.

Die VC1 Opto bleibt auf der mittels der App-Steuerung festgelegten Position stehen und der entsprechende Bildausschnitt wird somit auch in HomeKit übernommen. Die VOCOlinc-App hält darüber hinaus fünf verschiedene feste Zoomstufen bereit, diese wiederum werden allerdings nicht in HomeKit übernommen, dafür besteht in der Home-App die Möglichkeit zum Zoomen mit zwei Fingern.

Wichtig ist anzumerken, dass die Kamera sich zwar manuell per Drehkreuz steuern lässt, jedoch keine Funktion zur automatischen Verfolgung von Personen auf Basis der Bewegungserkennung bietet. Dergleichen kennen wir bislang nur von der Eufy Indoor Cam, die sich ihrerseits allerdings nicht ohne Benutzerkonto beim Hersteller verwenden lässt

Ergänzend bietet die VOCOlinc-App diverse Einstellungsoptionen sowie mit dem „Datenschutzmodus“ die Möglichkeit, das Objektiv der Kamera mechanisch zu deaktivieren, in dem die Linse nach unten gefahren und durch die Kunstsoffeinfassung der Kamera verdeckt wird. Mit erweiterten HomeKit-Apps wie beispielsweise Eve HomeKit oder Home+ lässt sich diese „Blind-Einstellung“ der Kamera auch in Automationen einbinden, sodass das Objektiv beispielsweise automatisch verdeckt wird, sobald man zuhause ist.

Mit ihrer Anti-Flicker-Einstellung erlaubt die Hersteller-App die Anpassung der Kamera an künstliche Lichtquellen wie Leuchtstoffröhren, um Bildflackern zu vermeiden. Zur Wahl stehen hier die Frequenzbereiche 50 und 60 Hz. Für Deckenmontage lässt sich das Bild der VC1 Opto über die Einstellung auf den Kopf stellen. Die VOCOlinc-App zeigt darüber hinaus auch eine Statistik der Bewegungserfassung durch die Kamera an, die Einträge sind hier allerdings anders wie bei HomeKit Secure Video nicht mit Bildmaterial verknüpft.

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die VOCOlinc VC1 Opto liefert sowohl im Tagmodus als auch über ihre Nachtsichtfunktion ein für ihre Preiskategorie sehr gutes Bild. Benutzt man die Schwenkfunktion, so zeigt ist die Aufnahme während der Motorfahrten teilweise etwas verpixelt, die Bildqualität wird allerdings spätestens sobald das Bild ruht wieder in vollem Umfang hergestellt. Alles in allem präsentiert sich die VOCOlinc VC1 Opto nicht nur als preisgünstige, sondern auch erfreulich vielseitige HomeKit-Kamera. Besonders positiv ist zu bewerten, dass VOCOlinc die nicht über HomeKit abgedeckten Zusatzfunktionen ohne Account-Pflicht bereitstellt. Allerdings kommt ihr, wenn das Speichern von Aufnahmen erwünscht ist, somit nicht um einen entsprechenden iCloud-Speicherplan herum. Auch ist anzumerken, dass die VOCOlinc VC1 Opto eine WLAN-Verbindung über 2,4 GHz erfordert – 5 GHz wird nicht unterstützt, was aber in den meisten Fällen kein Problem darstellen sollte.