Tipp: Bluetooth-Grillthermometer Inkbird IBT-4XS zum Aktionspreis

Ein kurzer Hinweis für die Grill- und Kochfreunde unter euch. Das mit vier Temperaturfühlern ausgestattete Bluetooth-Thermometer Inkbird IBT-4XS ist momentan für günstige 43,39 Euro erhältlich. Ursprünglich ist das Zubehör mal mit knapp 80 Euro gestartet, der reguläre Preis liegt momentan bei 62 Euro. Der Aktionspreis kommt zustande, wenn ihr den 30-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktiviert, die Menge der Aktionsartikel ist jedoch begrenzt.

Das Inkbird IBT-4XS ist mittlerweile seit mehr als drei Jahren bei uns im Einsatz und schneidet auch schon zu seinem regulären Preis im Vergleich zur Konkurrenz hervorragend ab. Auch wenn vier Sonden gleichzeitig eher selten im Gebrauch sind, zwei Messfühler parallel haben wir vergleichsweise oft im Einsatz und wir würden beim Kauf von Grillthermometern generell empfehlen, ein Gerät mit mindestens zwei Sonden zu kaufen.

Das IBT-4XS lässt sich über die iPhone-App nutzen und bietet in dieser Kombi diverse Vorzüge wie Temperaturempfehlungen, Alarmbereiche und Dauerüberwachung. In unseren Augen ist das zusätzlich vorhandene Display aber zweifellos ein wichtiger Pluspunkt. Egal ob am Grill oder am Backofen, hin und wieder ist die Bedienung über das Handy auf einfach zu viel des guten. Das Display zeigt die gemessenen Temperaturen sobald mehr als eine Sonde eingesteckt ist im Wechsel an und kann komfortabel per Magnet an einer kühlen Stelle von Herd oder Grill befestigt werden. Ein weitere Bonuspunkt für das Inkbird IBT-4XS ist der integrierte Akku – Batterien sind überflüssig.

Für weitere Infos könnt ihr auch einen Blick auf unsere ursprüngliche Vorstellung des Geräts werfen. Zum aktuellen Aktionspreis können wir das Inkbird IBT-4XS ohne Einschränkung empfehlen.