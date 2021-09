VOCOlinc Ripple: Kompakter Aroma-Diffuser mit HomeKit-Anbindung

Die wesentlichen Funktionen Ein/Aus, Timer und Hintergrundbeleuchtung lassen sich über Tasten am Gerät aktivieren. Alternativ ist die Bedienung über Sprachkommandos – neben Siri werden hier auch Alexa und Google Assistant unterstützt – sowie mit erweiterten Funktionen über die App des Herstellers möglich. Der Ripple kann umgekehrt auch per Push-Mitteilung auf mangelnden Wasservorrat aufmerksam machen.

Insert

You are going to send email to