ProMotion beim iPhone 13 Pro: Versteckter Schalter begrenzt Bildwiederholrate

Apples neue Flaggschiff-Smartphones iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max unterstützen als erste iPhone-Modelle eine maximale Bildwiederholrate von 120 Bildern pro Sekunde. In der gleichen Zeit werden hier bis zu zweimal so viele Bilder angezeigt, als dies mit den günstigeren und älteren iPhone-Modellen möglich ist. Insbesondere Animationen profitieren von der höheren Bildwiederholfrequenz. Während ihr den Unterschied beim Umstieg auf die neuen Geräte vermutlich kaum bewusst wahrnehmen werdet, gewöhnt sich das Auge schnell an die neu Qualitätsstufe, und ein Schritt zurück macht sich in der Regel um so deutlicher bemerkbar.

iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max

60 Hz vs 120 Hz pic.twitter.com/1pSqqPz0d6 — domenico panacea (@domenicopanacea) September 24, 2021

Im Video oben seht ihr den Unterschied zwischen den 60 Hz des iPhone 12 Pro Max und den 120 Hz des iPhone 13 Pro Max dank der Zeitlupenaufnahme mehr als deutlich.

Die dahinterstehende, von Apple „ProMotion“ genannte Technologie, sorgt für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz quasi nach Bedarf. Die Wiederholrate kann von iOS flexibel zwischen 10 Hz und 120 Hz angepasst werden, sodass die maximale Leistung und auch der damit einhergehende erhöhte Stromverbrauch nur dann aktiviert wird, wenn dies auch tatsächlich von Vorteil ist. Mit Details hierzu, insbesondere auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Akku-Leistung, hält sich Apple bislang leider zurück.

Es steht natürlich außer Frage, dass es einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen der Akku-Laufzeit und der Bildschirmanzeige mit hohen Wiederholraten gibt. Dementsprechend weist Apple auch Entwickler, die für ihre Apps ebenfalls die ProMotion-Technologie nutzen wollen, explizit auf diesen Umstand hin. In Apples Entwickler-Info mit dem Titel „Optimizing ProMotion Refresh Rates for iPhone 13 Pro and iPad Pro“ heißt es: „Verwendet nach Möglichkeit niedrigere Bildwiederholraten, um Strom zu sparen, da höhere Bildwiederholraten zu einem erheblichen Stromverbrauch führen können“.

iOS erlaubt Begrenzung auf 60 Hz

In der Folge könnte künftig ein in den Einstellungen „Bedienungshilfen“ von iOS 15 versteckter Schalter durchaus Bedeutung erlangen. Im Bereich „Bewegung“ könnt ihr hier die maximale Bildrate auf 60 Bilder pro Sekunde beschränken.

Aktuell können nur iOS selbst sowie Apples eigene Apps von der hohen Frequenz Gebrauch machen und es ist davon auszugehen, dass Apple die Maximalwerte gezielt, sparsam und mit besonderem Blick auf den Stromverbrauch einsetzt. Wie gut sich das Frequenzmanagement von iOS jedoch im Zusammenspiel mit den Apps von Drittanbietern schlägt, wird sich zeigen, wenn die ersten entsprechend aktualisierten Anwendungen im Umlauf sind. Gut zu wissen ist in jedem Fall, dass man potenzielle Akku-Killer mit dem oben beschriebenen Schalter in ihre Grenzen verweisen kann.