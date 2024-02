Freie VLC-App: Großes Update für den mobilen Videoplayer

Die mobile Ausgabe des VLC-Videoplayers sollte auf keinem iPhone fehlen. Die App spielt so gut wie alle Dateiformate, kann Videodateien in einer eigenen Bibliothek verwalten und verbindet sich auf Wunsch mit Medienservern in der aktiven Netzwerkumgebung.

Jetzt steht das kostenfreie Open-Source-Projekt in Version 3.5 zum Download für iPhone, iPad und Apple TV bereit und erweitert den ohnehin schon üppigen Funktionsumfang um zahlreiche neue Features.

CarPlay, Karaoke, Loops

Neun Monate nach Version 3.4 veröffentlicht, liefert das Update eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen mit, zu denen eine verbesserte CarPlay-Unterstützung für Interpreten und Playlisten, eine zuverlässigere Karaoke-Ausgabe und eine neue Loop-Unterstützung zählen.

Eine der größten Neuerungen ist die Einführung einer Wiedergabeverlaufsfunktion, die es Nutzern ermöglicht, ihren Videoverlauf nachzuvollziehen und leicht auf zuvor angesehene Inhalte zuzugreifen. Zudem unterstützt der Player nun das Setzen von A-B-Loops, praktisch für alle, die spezifische Abschnitte eines Videos oder Audiotracks wiederholt abspielen möchten.

Der VLC-Player merkt sich nun auch die Wiedergabeposition und den Zustand von Medien, die von Netzwerkservern und externen Geräten wiedergegeben wurden. Geladene Cover-Dateien werden fortan lokal zwischengespeichert, was die Ladezeiten spürbar reduzieren soll.

Wiedergabesteuerung mit Siri

Ein Highlight ist die Integration von Siri, die es nun ermöglichen soll, die Wiedergabe des VLC-Players zu steuern und auf lokal gespeicherte Medien zuzugreifen, ohne die App manuell bedienen zu müssen. Darüber hinaus können entfernte Freigaben als Favoriten markiert werden, was einen schnelleren Zugriff auf häufig genutzte Inhalte ermöglicht.

VLC 3.5 unterstützt jetzt externe Untertitel und Audiospuren, verbessert die Konfiguration der Wiedergabegeschwindigkeit und fügt neue Optionen für flexiblere Gestensteuerungen während der Wiedergabe hinzu.