Aiper: Smartes Pool-Bundle unterbietet Prime-Angebote

Aiper versucht sich derzeit mit einer ganzen Reihe von Angeboten im Markt zu positionieren. Der Hersteller ist inzwischen nicht mehr nur für seine kabellosen Poolroboter bekannt, sondern hat sein Portfolio zuletzt auch um smarte Gartentechnik erweitert.

Der Scuba S1 (links) und der EcoSurfer S2 (rechts)

So haben wir uns sowohl die erste als auch die zweite Generation des IrriSense-Bewässerungssystems ausführlich angesehen, zudem hatten wir bereits die Einführung des neuen Poolroboters Scuba V3 begleitet. Jetzt legt Aiper mit einem neuen Bundle nach, das selbst die Preisaktionen zum Prime Day unterbietet.

Poolroboter und Oberflächenreiniger

Das Paket kombiniert den beliebten Poolroboter Scuba S1 mit dem Oberflächenreiniger EcoSurfer S2. Beide Geräte übernehmen unterschiedliche Aufgaben und sollen sich im Alltag ergänzen.

Der Scuba S1 reinigt Boden, Wände und Wasserlinie des Pools. Das kabellose Modell nutzt mehrere Sensoren zur Navigation und fährt das Becken systematisch ab. Je nach Reinigungsmodus sind Laufzeiten von bis zu 270 Minuten möglich. Ein zweistufiges Filtersystem nimmt sowohl gröberen Schmutz als auch feine Partikel auf. Die App ermöglicht die Auswahl verschiedener Reinigungsprogramme und stellt Firmware-Aktualisierungen bereit.

Der EcoSurfer S2 kümmert sich um alles, was auf der Wasseroberfläche schwimmt. Blätter, Insekten, Pollen und andere Verschmutzungen werden kontinuierlich eingesammelt, bevor sie auf den Beckenboden sinken. Das Gerät nutzt Solarzellen für den laufenden Betrieb und kann zusätzlich per Netzteil geladen werden. Laut Hersteller sind bis zu 35 Stunden Laufzeit möglich. Auch hier erfolgt die Steuerung über die Aiper-App.

Bundle aktuell günstiger als Prime Day

Im Aiper-Onlineshop wird das Bundle derzeit für 798 Euro angeboten. Damit fällt der Paketpreis deutlich niedriger aus als die aktuellen Amazon-Preise der beiden Einzelgeräte. Dort kostet der Scuba S1 momentan 521 Euro und der EcoSurfer S2 399 Euro. Zusammen ergeben sich damit rund 920 Euro.

Interessant ist außerdem der Vergleich mit den jüngsten Prime-Day-Angeboten. Auch dort waren beide Geräte bereits reduziert erhältlich. Der gemeinsame Aktionspreis lag damals jedoch noch bei 843 Euro. Das aktuelle Bundle unterschreitet diesen Wert noch einmal und stellt damit das bislang günstigste uns bekannte Angebot für die Kombination aus Poolroboter und Oberflächenreiniger dar.