Vivo X500 Pro Max: Harte Kamera-Konkurrenz fürs iPhone 18 Pro

Wer aktuell nach der besten Smartphone-Kamera sucht, muss längst nicht mehr automatisch beim iPhone landen. Apple hat mit dem iPhone 18 Pro zwar kräftig nachgelegt, die Android-Konkurrenz schläft aber nicht. Besonders deutlich zeigt das die neue X500-Serie von Vivo, deren Pro-Modelle im kommenden Monat auch nach Europa kommen.

Das Spitzenmodell X500 Pro Max setzt auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem vergleichsweise großen 1/1,28-Zoll-Sensor von Sony. Vivo spricht von bis zu 17 Blendenstufen Dynamikumfang. Die Hauptkamera arbeitet mit ƒ/1.57 und wird durch eine besonders aufwendige optische Stabilisierung ergänzt.

200 Megapixel fürs Tele

Noch auffälliger ist die Telekamera. Vivo verbaut hier einen 200-Megapixel-Sensor im Format 1/1,4 Zoll und kombiniert diesen mit einer 85-mm-Optik. Optional lässt sich zusätzlich ein Zeiss-Telekonverter montieren, der Brennweiten von umgerechnet bis zu 400 Millimetern ermöglicht.

Zum Vergleich: Apple setzt beim iPhone 18 Pro auf drei 48-Megapixel-Kameras. Die neue Hauptkamera bietet erstmals eine variable Blende zwischen ƒ/1.48 und ƒ/4.0, das Tele liefert 4-fachen optischen Zoom beziehungsweise 8-fache Vergrößerung in optischer Qualität.

Auch beim Video sehr ambitioniert

Vivo will Apple zudem auf dessen traditionell starkem Video-Terrain angreifen. Das X500 Pro Max unterstützt 4K-Zeitlupen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde sowie 4K120-Aufnahmen mit 10-Bit-Log. Für aufwendigere Produktionen stehen ein eigener Log-Modus und verschiedene Filmfunktionen bereit.

Die nackten Daten entscheiden freilich noch nicht darüber, welches Smartphone am Ende die besseren Bilder liefert. Bildverarbeitung, Autofokus, Farbabstimmung und die Abstimmung zwischen den einzelnen Kameras spielen mindestens eine ebenso große Rolle. Gerade dort hat Apple über Jahre mit seiner vergleichsweise konsistenten Abstimmung gepunktet.

Europa-Start im Oktober

Interessant ist deshalb vor allem, dass sich der Vergleich diesmal auch hierzulande führen lässt. Vivo will das X500 Pro und X500 Pro Max am 27. Oktober in Europa vorstellen. Das reguläre X500 bleibt zunächst außen vor. Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt.

Auf dem Papier ist zumindest klar: Wer das iPhone 18 Pro derzeit für eines der stärksten Kamera-Smartphones hält, bekommt in den kommenden Wochen einen ziemlich ernst zu nehmenden neuen Herausforderer.