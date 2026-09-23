Beste Smartphone-Kamera?
Vivo X500 Pro Max: Harte Kamera-Konkurrenz fürs iPhone 18 Pro
Wer aktuell nach der besten Smartphone-Kamera sucht, muss längst nicht mehr automatisch beim iPhone landen. Apple hat mit dem iPhone 18 Pro zwar kräftig nachgelegt, die Android-Konkurrenz schläft aber nicht. Besonders deutlich zeigt das die neue X500-Serie von Vivo, deren Pro-Modelle im kommenden Monat auch nach Europa kommen.
Das Spitzenmodell X500 Pro Max setzt auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem vergleichsweise großen 1/1,28-Zoll-Sensor von Sony. Vivo spricht von bis zu 17 Blendenstufen Dynamikumfang. Die Hauptkamera arbeitet mit ƒ/1.57 und wird durch eine besonders aufwendige optische Stabilisierung ergänzt.
200 Megapixel fürs Tele
Noch auffälliger ist die Telekamera. Vivo verbaut hier einen 200-Megapixel-Sensor im Format 1/1,4 Zoll und kombiniert diesen mit einer 85-mm-Optik. Optional lässt sich zusätzlich ein Zeiss-Telekonverter montieren, der Brennweiten von umgerechnet bis zu 400 Millimetern ermöglicht.
Zum Vergleich: Apple setzt beim iPhone 18 Pro auf drei 48-Megapixel-Kameras. Die neue Hauptkamera bietet erstmals eine variable Blende zwischen ƒ/1.48 und ƒ/4.0, das Tele liefert 4-fachen optischen Zoom beziehungsweise 8-fache Vergrößerung in optischer Qualität.
Auch beim Video sehr ambitioniert
Vivo will Apple zudem auf dessen traditionell starkem Video-Terrain angreifen. Das X500 Pro Max unterstützt 4K-Zeitlupen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde sowie 4K120-Aufnahmen mit 10-Bit-Log. Für aufwendigere Produktionen stehen ein eigener Log-Modus und verschiedene Filmfunktionen bereit.
Die nackten Daten entscheiden freilich noch nicht darüber, welches Smartphone am Ende die besseren Bilder liefert. Bildverarbeitung, Autofokus, Farbabstimmung und die Abstimmung zwischen den einzelnen Kameras spielen mindestens eine ebenso große Rolle. Gerade dort hat Apple über Jahre mit seiner vergleichsweise konsistenten Abstimmung gepunktet.
Europa-Start im Oktober
Interessant ist deshalb vor allem, dass sich der Vergleich diesmal auch hierzulande führen lässt. Vivo will das X500 Pro und X500 Pro Max am 27. Oktober in Europa vorstellen. Das reguläre X500 bleibt zunächst außen vor. Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt.
Auf dem Papier ist zumindest klar: Wer das iPhone 18 Pro derzeit für eines der stärksten Kamera-Smartphones hält, bekommt in den kommenden Wochen einen ziemlich ernst zu nehmenden neuen Herausforderer.
Der aber doppelt so groß ist als ein 18 Pro.
400mm Brennweite aus der Hand halten, ist halt schon eine Aufgabe, und wenn man da eh einen Gimbal als Unterstützung braucht, kann man ja gleich zur Gimbal-Kamera greifen.
Wenn man auflegen kann, geht auch diese Brennweite recht gut. Ich schieße ja auch mit der DSLR mit nem 500er aus der Hand. Bissl Übung und der Schuss sitzt
Ist eigentlich nur eine Frage der Belichtungszeit : 2xBrennweite ohne Stabilisierung.
Für Videos ohne Stabilisierung nicht geeignet – das macht das IPhone ja sehr gut in den verschiedenen Modi
Was mache ich als normaler User mit 200 Megapixel Fotos?
Ein UHD Bildschirm hat 8 Megapixel die man bei normalem Betrachtungsabstand nicht mehr einzeln sieht.
Wenn ich auf 200% vergrößere dann sind das 32 Megapixel (8K).
Bei 400% dann 132 Megapixel (16K).
Um alles zu sehen also 16 Bildschirme über und Nebeneinander.
Richtig! Marketing speech at its best.
Versuche mal ein 200 MPx Foto am Computer zu verarbeiten. CPU + Speicher vorausgesetzt
Ausschnittsvergrösserungen sind der häufigste USP. Man kann dann sogar ein Poster in hoher Qualität vom Ausschnitt drucken.
Es gibt ja noch andere Anwendungsfälle als Bildschirme. Für (Offset-)Druck wird z.B. mehr als das 4-fache an Auflösung benötigt (72 vs. 304 dpi).
Aber für Offset reicht auch ein iPhone 4s. Zu indest habe ich damit schon ein A0-Plakat gestochen scharf gedruckt
Es ist ein Nischen-Modell, dass sich an eine sehr kameraaffine Zielgruppe richtet. Apple muss mit seinen 3 Modellen immer auch die Masse im Blick behalten. Schon jetzt reizen viele Nutzer eines Pro-Modells die Kamerafunktionen nicht aus. Und noch mehr zahlen will auch kaum jemand.
Ohne Softwaremanipulationen wären die alle nichts.
Puups Sensor, mittelmäßige Optiken (Objektive)
Man kann die Physik nicht überlisten
;-)
Lieber eine schöne Kamera kaufen und Handy weglegen…
Ok, fürs schnelle Knipsen reicht es wohl für die Meisten
^^
Vivo verbaut zwar beeindruckende Sensor-Monster, aber vieles davon ist auf dem Papier spektakulärer als im Hosentaschen-Alltag.
Android? Konkurrenz?
Höhö
Das Nokia Lumia 1020 hatte auch schon 40 Megapixel. Die Fotos waren trotzdem recht grausig ^^
Ich weiß nicht warum alles i ner erzählt die iPhone Kamera wäre so toll. Also wenn ich die Bilder im 10-15 fach Zoom von meinem iPhone 14 Pro Max vergleich mit dem One Plus von nem Kumpel, denk das so 2 Jahre alt, dann stinkt das iPhone aber gewaltig ab. Nur Pixelbrei, wohingegen man beim One Plus alles erkennt.
200MP sagen noch lange nix. Es geht dann doch um die Größe des Sensors!
Auch der Zoom sieht bei über 50x meist nach Mist aus.
Die Blenden beim 18Pro sind der Killer – da kann es nicht mithalten!