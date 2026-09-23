Dreo Winter-Line-up: Heizgeräte und Luftreiniger samt App

Dreo erweitert sein Angebot für das Raumklima und wechselt passend zur Jahreszeit von Kühlung auf Heizung. Nachdem wir im Sommer bereits die mobile Klimaanlage 318S ausprobiert und über die Matter-Nachrüstung des TurboPoly 765S berichtet haben, stehen nun drei neue Geräte für die kälteren Monate bereit.

Zum Winterprogramm gehören zwei Heizgeräte mit jeweils 2.000 Watt Leistung sowie ein Luftreiniger. Die Preise liegen zwischen 119,99 und 149,99 Euro. Die Geräte sind laut Dreo ab sofort über Amazon und autorisierte Handelspartner erhältlich.

Whole-Room Heater 720S verteilt Wärme gezielt

Der Whole-Room Heater 720S kostet 119,99 Euro und kombiniert ein PTC-Keramikheizelement mit einer beweglichen Luftführung. Nutzer können zwischen einem gezielten Personal-Modus und einer Rundumverteilung wählen.

Im ersten Fall lenkt das Gerät die warme Luft in einen bestimmten Bereich und erreicht laut Hersteller Luftgeschwindigkeiten von bis zu 4,1 Metern pro Sekunde. Im 360-Grad-Modus soll sich die Wärme gleichmäßiger in Räumen mit 15 bis 25 Quadratmetern verteilen.

Die minimale Betriebslautstärke gibt Dreo mit 25 dB an. Hinzu kommt eine RGB-Beleuchtung, deren Darstellung von der Temperatur abhängt.

Für die Sicherheit nennt der Hersteller unter anderem Überhitzungsschutz, eine Abschaltung beim Umkippen, ein wärmeisoliertes Gehäuse und eine Kindersicherung. Ein ECO-Modus soll abhängig vom Betrieb bis zu 40 Prozent Energie einsparen.

Convection Heater 711S kommt ohne Ventilator aus

Mit 149,99 Euro ist der Convection Heater 711S das teuerste der drei neuen Geräte. Anders als der 720S verzichtet er auf einen Ventilator und verteilt die Wärme über natürliche Konvektion. Das dürfte ihn vor allem dort interessant machen, wo möglichst wenig Betriebsgeräusch gefragt ist.

Auch hier arbeitet ein Heizelement mit 2.000 Watt. Das vergleichsweise flache Gehäuse lässt sich an der Wand montieren und benötigt damit keine Stellfläche auf dem Boden. Zur Sicherheitsausstattung gehören ein dreifacher Überhitzungsschutz, eine Kindersicherung und wärmeisolierte Verkabelung.

Der ECO-Modus passt die Heizleistung an die Umgebungstemperatur an und wird ebenfalls mit einer möglichen Energieeinsparung von bis zu 40 Prozent beworben.

Produkthinweis DREO Smart Konvektorheizung, 2000W Heizlüfter für Große Räume 149,99 EUR

Air Purifier 530S bringt die App ins Winterprogramm

Der Air Purifier 530S kostet zur Einführung 118,99 Euro und kümmert sich nicht um die Temperatur, sondern um die Raumluft. Dreo setzt auf ein dreistufiges Filtersystem aus Vorfilter, Hauptfilter und Aktivkohle. Der Hauptfilter soll Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikrometern erfassen, die Aktivkohle unter anderem Koch-, Tier- und Haushaltsgerüche reduzieren.

Ein PM2.5-Sensor misst kontinuierlich die Luftqualität. Im Automatikmodus passt der Luftreiniger seine Lüftergeschwindigkeit an die gemessenen Werte an. Eine RGB-Beleuchtung macht Veränderungen zusätzlich sichtbar.

Als einziges der drei heute vorgestellten Geräte wird der 530S mit einem rabattierten Einführungspreis angeboten. Auch der der 530S ist mit umfangreicher App-Anbindung ausgestattet: Über die Dreo-App lassen sich Zeitpläne erstellen, Filterwechsel überwachen und Luftqualitätsberichte der vergangenen 30 Tage abrufen.

Zudem stehen acht anpassbare statische und dynamische Lichteffekte bereit. Für die neuen Geräte nennt Dreo in der aktuellen Ankündigung noch keine Matter-Funktionen. Ob der Hersteller auch hier wieder per Software-Update nachrüsten wird, ist aktuell unklar.