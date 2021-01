Vivid Money: App-Bank kooperiert mit ausgewählten Cashback-Partnern

Das im vergangenen Jahr gestartete App-Konto Vivid Money baut sein integriertes Partnerangebot weiter aus. Mit „Vivid Services“ lassen sich fortan auch Dienstleistungen direkt über die Finanz-App in Anspruch nehmen. Den Anfang machen Hotelbuchungen über Booking.com und der Mietwagenvermittler Rentalcars.com.

Vivid setzt schon von Beginn an auf eine Querfinanzierung durch Partnerintegrationen. Im Gegenzug lassen sich die Finanzdienstleistungen des Anbieters in Verbindung mit dem Basiskonto „Vivid Standard“ auch kostenlos in Anspruch nehmen. Die mit Zusatzfunktionen ausgestattete Prime-Variante schlägt mit 10 Euro im Monat zu Buche. Einen Vergleich der beiden Vivid-Angebote findet ihr hier.

In Verbindung mit Buchungen über die neuen Partner-Dienste erhalten Vivid-Kunden 10 Prozent Cashback. Darüber hinaus will der Anbieter sein Programm „Vivid Services“ zeitnah ausbauen, so sollen in den kommenden Monaten stetig weitere Dienstleistungen und Angebote ergänzt werden.

Vivid ist im Sommer vergangenen Jahres in Deutschland gestartet und lässt sich seit Oktober auch mit Apple Pay verwenden.