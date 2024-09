Viel besser zu reparieren: iPhone 16 deutlich durchdachter

Mit dem iPhone 16 unternimmt Apple nach Angaben der Reparaturservice-Experten von iFixit mehrere deutliche Schritte zur Verbesserung der Reparaturfähigkeit seiner Geräte. Während technikinteressierte Verbraucher eher zurückhaltend auf das neue Modell reagiert haben, das sich durch kleinere Hardware-Updates und eine verzögerte Einführung der KI-Funktion „Apple Intelligence“ auszeichnet, scheint Apple hinter den Kulissen einige signifikante Fortschritte gemacht zu haben, die vor allem für Reparaturbetriebe von Interesse sein könnten.

Neue Klebstoff-Technologie für Batterien

Eine der wichtigsten Neuerungen, über die wir bereits am Wochenende berichtet haben, betrifft die Akku-Befestigung in den Standard- und Plus-Modellen des iPhone 16. Apple hat hier nun einen Klebstoff eingeführt, der sich durch das kurzzeitig Anlegen eines elektrischen Stroms lösen lässt. Dadurch entfällt die bisherige, oft problematische Entfernung alter Klebestreifen.

Beim iPhone 16 Pro setzt Apple zudem auf einen robusteren Akku im Hartschalengehäuse, wie dies bereits in der Apple Watch der Fall ist. Diese Konstruktion soll die Gefahr von Beschädigungen bei Reparaturen verringern. Allerdings bleibt das Pro Max-Modell von diesen Neuerungen unberührt.

Pro-Geräte ziehen nach

Die Unterschiede in der Reparaturfreundlichkeit zwischen den Pro-Geräten und den regulären iPhones der 16er-Serie sind damit weiterhin deutlich zu erkennen. Es bleibt abzuwarten, wie lange Apple benötigt, um die jetzt vorgestellten Neuerungen in die gesamte Modellpalette zu übertragen. Die zuletzt durchgeführten Änderungen in diesem Bereich, modulare Gehäuse Vorder- und Rückseiten für einen einfacheren Glastausch, haben mehrere Geräte-Generationen benötigt, um auch die Pro-Geräte zu erreichen.

Erstmals beim iPhone 14 eingeführt, profitieren in der iPhone 16 Familie nun auch die Pro-Geräte von der neuen Sandwich-Methode. Diese erleichtert den Zugang zu verschiedenen Komponenten und macht Reparaturen insgesamt weniger komplex. Die Notwendigkeit, empfindliche und teure Displays zu entfernen, entfällt bei einfachen Reparaturen.

Viel besser zu reparieren

In diesem Jahr gibt iFixit dem iPhone 16 sieben von zehn möglichen Punkten bei der Bewertung der Reparaturfreundlichkeit. Das iPhone 15 musste sich noch mit vier von zehn Punkten zufrieden geben.