iOS 18: Apple plant Punkt-Updates im Oktober, Dezember und März

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg arbeitet Apple derzeit gleichzeitig an mehreren Updates für iOS 18 und der damit einhergehenden, schrittweisen Integration von „Apple Intelligence“. Das nächste Update, iOS 18.1, soll offenbar schon in Kürze veröffentlicht werden. Apple soll vorhaben noch in dieser Woche eine voll funktionale Vorabversion ohne signifikante Probleme bereitzustellen. Die finale Download-Freigabe wird dann Mitte Oktober erwartet.

Neuerungen in iOS 18.1

Bislang hat Apple vier Vorabversionen von iOS 18.1 veröffentlicht. Die aktuelle Beta-Version bringt unter anderem Änderungen im Kontrollzentrum und bei der Siri-Texteingabe mit. Der Konnektivitätsbereich, der Bluetooth, WLAN und andere Steuerungen umfasst, wurde übersichtlicher gestaltet. Die „Type to Siri“-Funktion schlägt nun automatisch Suchanfragen vor.

Trotz der baldigen Freigabe weist iOS 18.1 jedoch auch noch eine Handvoll Fehler auf. So lassen sich einige Tasten aus dem Kontrollzentrum nicht dauerhaft entfernt und tauchen nach jedem Neustart wieder auf. Außerdem werden Shortcuts-Buttons auf dem Sperrbildschirm mit einem Standard-Icon angezeigt, statt mit den vom Nutzer festgelegten Symbolen.

So geht es dann weiter

Neben den Arbeiten an iOS 18.1 ist Apple zudem schon mit dem nächsten größeren Update auf iOS 18.2 beschäftigt. Dieses soll erweiterte KI-Funktionen den Emoji-Baukasten Genmoji beinhalten, eine erste Version der versprochenen ChatGPT-Integrtion ausliefern und den neuen KI-Bildgenerator „Image Playground“ einführen – Funktionen die innerhalb der Europäischen Union erst mal nicht zur Verfügung stehen werden. iOS 18.2 soll bis Anfang November finalisiert werden und wenn alles gut geht bereits im Dezember erscheinen.

Das darauf folgende Update auf iOS 18.3 soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden und ist für Januar vorgesehen. Hier sind dann Neuerungen wie die Priorisierung von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm und eine neue Benutzeroberfläche für die E-Mail-App geplant.

Das größte Update nach iOS 18.1 soll iOS 18.4 werden, das zahlreiche neue Siri-Funktionen bereitstellen soll. iOS 18.4 soll dem Vernehmen nach jedoch erst im März 2025 erscheinen.