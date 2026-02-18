Videoschauen im Auto: Hinweise auf baldige CarPlay-Integration

Apple hat im vergangenen Sommer angekündigt, dass CarPlay-Nutzer künftig Videos per AirPlay auf ihre Fahrzeugbildschirme streamen können. Seither ist es um diese Funktion allerdings ruhig geworden. Gestrichen wurde das Projekt allerdings nicht. In der ersten Beta-Version von iOS 26.4 finden sich mehrere Anzeichen, dass Apple nun konkret an der Bereitstellung dieser Funktion arbeitet.

Das Apple-Blog MacRumors hat im Quellcode der neuen iOS-Version gestöbert und berichtet von mehreren konkreten Hinweisen darauf. Unter anderem würde die Funktion während Onboarding-Prozessen und im Zusammenhang mit Benachrichtigungen erwähnt.

AirPlay video in the car enables people to watch their favorite videos from iPhone right on their CarPlay display when they aren’t driving. Integrate support for CarPlay with AirPlay video to enable this feature in your car.

Apples Ankündigung aus dem vergangenen Sommer

TV-App offenbar eng eingebunden

Apples TV-App scheint dabei in besonderem Umfang integriert. So habe Apple beispielsweise einen Hinweis vorbereitet, der Nutzer darüber informiert, dass sie Apple TV auf ihrem iPhone abonnieren müssen, während sie nicht Auto fahren, wenn sie versuchen, auf Inhalte des Abonnements zuzugreifen.

Keine Wiedergabe während der Fahrt

Grundsätzlich soll die Wiedergabe von Videos nur möglich sein, wenn das Fahrzeug nicht in Bewegung ist. Die Übertragung soll über AirPlay erfolgen und es wird vorausgesetzt, dass die Hersteller dies entsprechend integrieren und im Rahmen von Apples MFi-Programm zertifizieren.

Angesichts dieser Vorgaben von Apple darf man wohl nicht erwarten, dass sich mit iOS 26.4 alle CarPlay-Bildschirme für die Wiedergabe von AirPlay-Videos nutzen lassen. Abgesehen davon, dass das Vorhandensein dieser Hinweise im Quellcode noch kein Garant für die tatsächliche Einführung ist, muss man auch damit rechnen, dass die auf Seiten der Fahrzeughersteller erforderlichen Anpassungen die Einführung verzögern oder auf einzelne Modelle beschränken.