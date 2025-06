Neu in CarPlay: iOS 26 bringt Widgets, Videos und Live-Aktivitäten

Mit der kommenden Version 26 des iPhone-Betriebssystems iOS erweitert Apple die Möglichkeiten seiner CarPlay-Plattform deutlich. Die Neuerungen, die im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz vorgestellt wurden, richten sich an Fahrerinnen und Fahrer ebenso wie an App-Entwickler und Fahrzeughersteller.

Im Fokus der Ankündigungen stehen eine flexiblere Anzeige von Inhalten, mehr Interaktionsmöglichkeiten sowie die Integration neuer Medienformate.

Mehr Informationen auf einen Blick

Mit iOS 26 unterstützt CarPlay erstmals sogenannte Widgets und Live-Aktivitäten. Dabei handelt es sich um kleine Informationsfelder, die direkt im CarPlay-Dashboard angezeigt werden können. Sie sollen Nutzerinnen und Nutzern etwa aktuelle Sportstände, Navigationsinformationen oder Medieninhalte bereitstellen – ohne laufende Anwendungen zu unterbrechen. Die Live-Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie sich automatisch aktualisieren und im Bedarfsfall auch als Benachrichtigung erscheinen.

App-Anbieter können ihre bestehenden Widgets mit minimalem Aufwand auch für CarPlay bereitstellen. Dabei gelten jedoch Einschränkungen. Entwickler können Widgets, die auf Interaktion oder umfangreiche Darstellung setzen, als „nicht optimiert“ kennzeichnen, im Fahrzeug werden diese dann automatisch ausgeblendet.

Video-Darstellung beim Parken möglich

Ein weiteres neues Feature ist die Videounterstützung im Standbetrieb. Per AirPlay lassen sich künftig Videos vom iPhone auf das Fahrzeugdisplay übertragen – allerdings nur, wenn das Auto parkt. Darüber hinaus unterstützt CarPlay nun mehrere Bildschirme gleichzeitig. Navigationshinweise können neben dem zentralen Display auch in Head-up-Displays oder dem digitalen Tacho erscheinen. Möglich wird dies durch erweiterte Metadaten, die CarPlay an das Fahrzeug überträgt.

Auch Touch-Gesten wie Zwei-Finger-Zoom oder Drehbewegungen sollen von CarPlay unterstützt werden, sofern das Fahrzeug die nötige Hardware bereitstellt. In Fahrzeugen mit CarPlay Ultra soll die Darstellung von Informationen noch stärker auf das Layout und die Eigenheiten des Autos abgestimmt sein – mit einheitlicher Optik und optimierter Bedienung über alle Displays hinweg.