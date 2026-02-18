Komoot integriert Routenplanung mithilfe von ChatGPT

Komoot erweitert seine Routenplanungsfunktionen um eine Anbindung an ChatGPT. Die neue Anwendung steht über den in die KI-Plattform integrierten Apps zur Verfügung und erlaubt es, Outdoor-Touren über frei formulierte Texteingaben zu finden. Die Integration richtet sich nach Angaben der Entwickler an Nutzer, die ihre Tourenplanung zunehmend über dialogbasierte Werkzeuge vornehmen.

Mithilfe der ChatGPT-Integration lassen sich Routen für Aktivitäten wie Radfahren, Wandern oder Laufen direkt über kurze Beschreibungen finden. Das System stellt auf Basis der Nutzereingaben eine Auswahl passender Strecken und empfohlener Orte zusammen.

Der Zugriff von ChatGPT umfasst dabei den kompletten Datenbestand der Plattform, der laut Anbieter mittlerweile aus mehreren Millionen sportartspezifischer Routen sowie von der Community gepflegten Highlights weltweit besteht.

Suche in natürlicher Sprache

Mit der neuen Option sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, schnell und unkompliziert Touren zu planen und dabei weniger stark an feste Filter oder Kategorien gebunden sein. Die Anforderungen lassen sich in natürlicher Sprache formulieren, dabei sind konkrete Vorgaben mit Bezug auf Länge, Dauer, Region oder die gewünschte Sportart möglich.

Für bestehende Nutzer ist die ChatGPT-Anbindung laut Komoot vor allem als Ergänzung zum bisherigen Angebot gedacht. Die gefundenen Inhalte lassen sich direkt in die reguläre Komoot-App übernehmen. Dort könnten die Routen gespeichert, angepasst oder für die Offline-Navigation vorbereitet werden. Die eigentliche Navigation erfolgt weiterhin auf bekannte Weise über die Komoot-App selbst.

App Store als Erweiterung für ChatGPT

Der in ChatGPT integrierte App Store ist seit Ende vergangenen Jahres verfügbar und hält eine wachsende Zahl von namhaften Anwendungen zur direkten Verknüpfung mit dem KI-Angebot bereit. Zu den ersten darüber verfügbaren Apps haben beispielsweise Apple Music, Spotify und Photoshop gezählt.