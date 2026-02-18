Tourensuche in natürlicher Sprache
Komoot integriert Routenplanung mithilfe von ChatGPT
Komoot erweitert seine Routenplanungsfunktionen um eine Anbindung an ChatGPT. Die neue Anwendung steht über den in die KI-Plattform integrierten Apps zur Verfügung und erlaubt es, Outdoor-Touren über frei formulierte Texteingaben zu finden. Die Integration richtet sich nach Angaben der Entwickler an Nutzer, die ihre Tourenplanung zunehmend über dialogbasierte Werkzeuge vornehmen.
Mithilfe der ChatGPT-Integration lassen sich Routen für Aktivitäten wie Radfahren, Wandern oder Laufen direkt über kurze Beschreibungen finden. Das System stellt auf Basis der Nutzereingaben eine Auswahl passender Strecken und empfohlener Orte zusammen.
Der Zugriff von ChatGPT umfasst dabei den kompletten Datenbestand der Plattform, der laut Anbieter mittlerweile aus mehreren Millionen sportartspezifischer Routen sowie von der Community gepflegten Highlights weltweit besteht.
Suche in natürlicher Sprache
Mit der neuen Option sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, schnell und unkompliziert Touren zu planen und dabei weniger stark an feste Filter oder Kategorien gebunden sein. Die Anforderungen lassen sich in natürlicher Sprache formulieren, dabei sind konkrete Vorgaben mit Bezug auf Länge, Dauer, Region oder die gewünschte Sportart möglich.
Für bestehende Nutzer ist die ChatGPT-Anbindung laut Komoot vor allem als Ergänzung zum bisherigen Angebot gedacht. Die gefundenen Inhalte lassen sich direkt in die reguläre Komoot-App übernehmen. Dort könnten die Routen gespeichert, angepasst oder für die Offline-Navigation vorbereitet werden. Die eigentliche Navigation erfolgt weiterhin auf bekannte Weise über die Komoot-App selbst.
App Store als Erweiterung für ChatGPT
Der in ChatGPT integrierte App Store ist seit Ende vergangenen Jahres verfügbar und hält eine wachsende Zahl von namhaften Anwendungen zur direkten Verknüpfung mit dem KI-Angebot bereit. Zu den ersten darüber verfügbaren Apps haben beispielsweise Apple Music, Spotify und Photoshop gezählt.
Entwickler: komoot GmbH
Laden
… Gute Initiative! Allerdings: solange das Schreiben von Trainings inklusive GPS Daten in der Fitness App nicht funktioniert, erfüllt die App meine Erwartungen noch nicht ganz
Die geben jetzt richtig Gas, finde ich gut, die App wird damit top. Allerdings wird dann die Abo Forderung von 10€ im Monat nicht mehr lang auf sich warten lassen. Bin gespannt
Habe vor über einem Jahr von Komoot zu Outdooractive gewechselt.
Komoot ist spätestens seit der Übernahme zusehends schlechter geworden, was auch die aktuellen Bewertungen im Appstore widerspiegeln.
Und die Erwähnung von „KI“ wird für mich immer mehr zur Abschreckung.
Die App ist nur noch nervig und überladen. War mal top, jetzt nur noch selten an. Und Abo nerve ohne Ende.
Ich nutze Komoot mittlerweile durch die Gutscheine der Krankenkasse komplett kostenfrei. Alle 3 bis 6 Wochen kommt immer ein 30 Tage Gutschein reingeflogen. Bei bestehen bzw beim mitmachen der Herausforderungen. TK
Sonst die App einfach Müll und kaum zu irgendwas zu gebrauchen. Genauso wie Kinomap. Müll
Teurer kann man es nicht bezahlen – denk doch mal drüber nach, was Du da tust…
Der Krankenkasse all diese Daten zu überlassen finde ich schon ziemlich heftig.
Gerade mal getestet: Die Ergebnisse sind aber eher „mau“ bzw,. unbrauchbar
Die Frage ist: werden neue Routen erstellt, oder nur die bestehenden Routen durchsucht und ausgewählt? Dann ist das natürlich kaum eine Verbesserung
Die Routen werden nicht erstellt, sondern gemachte Touren der Community durchsucht. Meine Erfahrung, 90% der Touren sind eh unbrauchbar.
Die Touren der Community enthalten viele interessante Inspirationen. Die Bot-generierten Tourenvorschläge hingegen sind meistens grotesk mieser Unfug.
Kann man sich irgendwie alle Routen eine Mitglieds auf einer Karte anzeigen lassen? Ich bin da leider nicht fündig geworden.
Wann hört dieser KI Unsinn endlich auf. Selber Denken macht schlau!
Cool wäre, “ cgpt erstelle mir aus meinen privaten Routen eine neue“
Hey! Ihr habt meinen Beitrag gefiltert. Was soll das? Der war vollkommen legitim und unproblematisch.
Ist oft so
Habe vor über einem Jahr von Komoot zu Outdooractive gewechselt.
Komoot ist spätestens seit der Übernahme zusehends schlechter geworden, was auch die aktuellen Bewertungen im Appstore widerspiegeln.
Und die Erwähnung von „KI“ wird für mich immer mehr zur Abschreckung.
Das stimmt so nicht für mich. Gefühlt erhält die App monatlich neue Features. Vorher war lange stillstand. Nicht alle Neuerungen sind gut und die Abo Werbung nervt. Die schlechten Bewertungen kommen von der Übernahme her. Auch ich finde Bandigspoons nicht ok, bis jetzt aber gute app.
Ich habe vor Urzeiten mal das Weltpaket erworben. Nutze die App gelegentlich zum Wandern und durchaus öfters fürs Radeln. Da finde ich besonders gut die Anbindung zur Bosch Flow-App. Habe bis jetzt gute Erfahrungen mit komoot gemacht. Ob ich allerdings KI-Unterstützung brauche, möchte ich stark bezweifeln.