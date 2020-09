Video zeigt angeblich Rückschale des iPhone 12 Pro

Ein kurzes, von „EverythingApplePro“ auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt angeblich das Gehäuse des kommenden iPhone 12 Pro. Es ist zumindest durchaus wahrscheinlich, dass es sich hier um ein Originalteil handelt. Großartige Überraschungen dürft ihr allerdings nicht erwarten, die Details sind weitestgehend schon seit Wochen bekannt.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020