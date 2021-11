Video-Workouts: Apple Fitness+ startet in Deutschland

Apple Fitness+ ist seit heute nicht nur in Deutschland buchbar, der Dienst startet mit untertitelten Workout-Videos auch in der Schweiz und Österreich sowie in Frankreich, Italien, Portugal, Russland, Spanien und weiteren Regionen.

Damit ist es offiziell: Apples Workout-Video-Angebot, der monatlich 9,99 Euro teure, exklusiv für Besitzer der Apple Watch buchbare Streaming-Dienst Apple Fitness+ ist 11 Monate nach seinem Debüt in den Vereinigten Staaten nun auch in Deutschland verfügbar und lädt interessierte Anwender zu Sporteinheiten zwischen 5 und 45 Minuten vor der Mattscheibe ein.

Seit wenigen Minuten lässt sich Apple Fitness+ auf dem Apple TV starten und nutzen. Auf dem iPhone fehlt der Bereich in der Fitness-App derzeit noch, dürfte aber in den kommenden Stunden folgen.

