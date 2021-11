Good Notes 5: Nach Notability-Hick-Hack erstmals reduziert

Der gestern gestartete Aktionsangebot ist auf 48 Stunden begrenzt und eine offensichtliche Reaktion auf den Wechsel der Notability-Applikation in der Lager der Abo-Anwendungen. Die Notability-Macher hatten am Dienstag angekündigt, ihre Anwendung fortan ausschließlich im Abo anzubieten und wollten auch Bestandskunden, die bereits für ihre Kopie bezahlt hatten in das neue Abo-Modell überführen. Nach einem Jahr Gnadenfrist hätten hätten die Apps ehemaliger Käufer entsprechend entwertet werden sollen.

