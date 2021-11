„Apple One“-Abo: Bestandskunden können „Premium“ schon jetzt buchen

Apples großes All-in-One-Abonnement, Apple One Premium, wird offiziell erst am morgigen Mittwoch in Deutschland an den Start gehen, Bestandskunden können ihren Tarif allerdings schon jetzt auf die neue Stufe upgraden. In der Nacht zum Dienstag hat Apple diese in den Systemeinstellungen des iPhones freigegeben und bietet Apple One Premium hier nun zum Monatspreis von 28,95 Euro an.

Dieses solltet ihr bei Interesse allerdings noch nicht sofort aktivieren, hat Apple doch angekündigt Apple Fitness+ mit einer kostenlosen Testphase in den Markt einzuführen, die ihr eventuell noch mitnehmen wollt, ehe der Sprung vom Familien- zum Premium-Tarif angegangen wird.

Grundsätzlich richtet sich „Apple One Premium“ an die selbe Zielgruppe, die zuvor bereits für das Familien-Abo „Apple One Familie“ bezahlt hat. Für 10 Euro mehr pro Monat vergrößerte sich der iCloud-Speicher für diese von 200 GB auf 2 TB, zudem werden die Service-Angebote Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade im Premium-Tarif ab morgen um das Sport-Video-Angebot Apple Fitness+ erweitert.

Apple bietet alle Dienste weiterhin auch einzeln an. Hier müsst ihr auf individueller Basis ausrechnen inwiefern das Premium-Abo euren digitalen Alltag vergünstigt. Die folgenden Preise gelten aktuell:

Apple Music Familie : Der Music-Streaming-Dienst kostet 14,99 Euro pro Monat.

: Der Music-Streaming-Dienst kostet 14,99 Euro pro Monat. Apple Fitness+ : Das Sport Video-Angebot wird kostet 9,99 Euro pro Monat kosten.

: Das Sport Video-Angebot wird kostet 9,99 Euro pro Monat kosten. iCloud-Speicher : Für 2 TB Speicher werden aktuell 9,99 Euro pro Monat fällig.

: Für 2 TB Speicher werden aktuell 9,99 Euro pro Monat fällig. Apple Arcade : Das Spiele-Abonnement kostet 4,99 Euro pro Monat.

: Das Spiele-Abonnement kostet 4,99 Euro pro Monat. Apple TV+: Der Video-Streaming-Dienst 4,99 Euro pro Monat.

Statt 28,95 Euro müssten im Einzelkauf also 44,95 Euro pro Monat auf den Tisch gelegt werden. Apple One Premium lässt sich mit bis zu fünf Personen teilen, diese müssen allerdings in der selben Familienfreigabe registriert sein.