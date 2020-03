Version 2.0: NeuralCam irritiert mit Abo-Rückzieher

Erst am Freitag haben wir über das Update der Foto-Applikation NeuralCam berichtet. Die App, die vor gerade mal sechs Monaten als vielversprechende Kamera-Applikation mit einem Kaufpreis von 5,49 Euro startete, führte mit ihrer Aktualisierung auf Version 1.4 ein hochpreisiges Pro-Abonnement ein.

Zusätzlich zum Kaufpreis sollten Anwender weitere 5,49 Euro pro Monat dafür berappen, dass die von Beginn an beworbene zentrale Funktion der App, das Fotografieren bei Nacht, verbessert wird.

Since the functionality you’ve subscribed for will be fully available in the paid app without the need of a subscription, please follow the instructions in the popup screen inside the app to ask for a refund on your subscription. Send us a message if you need any help with this.

— NeuralCam (@neuralcamapp) March 2, 2020