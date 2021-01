Verschlüsselungsanbieter kritisieren EU-Pläne für Hintertüren

Wenn es um staatliche Hintertüren und die Umgehung von Verschlüsselungslösungen geht, wird meist auf die USA oder Länder wie China gezeigt. Doch auch in Europa lassen sich Politiker nicht davon abbringen, staatlichen Zugriff auf die Inhalte privater Kommunikation zu fordern. Auf Europaebene laufen die Planungen für eine entsprechende Vorgabe unter dem beinahe kryptischen Titel „Sicherheit durch Verschlüsselung und der Sicherheit trotz Verschlüsselung betont wird“. Die hinter dieser Umschreibung versteckten Forderungen sind dagegen klar, die Gesetzgeber wollen die Verschlüsselung sicherer Dienste aufweichen und deren Anbieter dazu verpflichten, ihnen entsprechende Zugangsmöglichkeiten einzuräumen.

EU-Video zur „Entschließung zur Verschlüsselung“

In einer gemeinsamen Erklärung (PDF) stellen sich die Betreiber der Ende-zu-Ende-verschlüsselten Dienste ProtonMail, Threema, Tresorit und Tutanota gegen solche Pläne und bezeichnen dergleichen schlicht als Absurdum. Es sei nicht explizit so formuliert, doch müsse man die Forderungen so verstehen, das die Betreiber Strafverfolgungsbehörden über Hintertüren Zugang zu ihren verschlüsselten Plattformen ermöglichen müssen, und dergleichen widerspreche klar der Definition von Verschlüsselung. Daten seien entweder verschlüsselt, oder nicht. Die Existenz einer solchen Hintertür sei mit einem Verzicht auf Privatsphäre gleichzusetzen.

Die europäischen Pläne dürften uns in diesem Jahr noch beschäftigen und es ist den Plattformbetreibern positiv anzurechnen, dass sich die Diskussion um die Privatsphäre einschränkenden Regelungen nicht gänzlich der Öffentlichkeit entzieht. Mit dem EU-Entschluss im Dezember wurde der Weg für die Ausarbeitung konkreter Vorschläge bereitet, weitere Schritte in diesem Zusammenhang sind wohl für die kommenden Monate geplant.

In seiner Stellungnahme findet der Gründer des E-Mail-Dienstes ProtonMail Andy Yen vor diesem Hintergrund deutliche Worte: