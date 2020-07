Vermutlich Hacker-Angriff: Garmin komplett offline

Die Onlinedienste von Garmin sind seit mehreren Stunden komplett funktionsunfähig. Aktuell funktioniert zwar die offenbar extern gehostete Webseite des Anbieters von Hard- und Softwareprodukten für den Navigations- und Fitnessbereich noch, der Onlineshop und sämtliche Bereiche, die eine Anmeldung erfordern, sind jedoch außer Funktion. Davon sind auch die Garmin für Mobilgeräte angebotenen Apps betroffen.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect. This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience.