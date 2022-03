Verbrennungsgefahr: Fitbit ruft seine Ionic-Smartwatch zurück

Mittlerweile ist es schon fünf Jahre her, seit Fitbit seine Sportuhr Ionic in den Handel gebracht hat. Die Uhr wurde mittlerweile durch aktuellere Smartwatch-Modelle von Fitbit abgelöst und ist auch seit 2020 nicht mehr im Verkauf. Wer allerdings noch eine Fitbit Ionic besitzt, sollte diese erstmal vom Arm nehmen. Fitbit hat eine Rückrufaktion wegen Verbrennungsgefahr gestartet.

