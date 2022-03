Bosch Smarthome setzt verstärkt auf Abo-Einnahmen

Bosch Smarthome würden wir weiterhin als eines der verlässlichsten und benutzerfreundlichsten Smarthome-Systeme mit HomeKit-Anbindung bezeichnen. Allerdings scheint bei Bosch der Ausbau des optionalen Abo-Angebots mittlerweile mehr Priorität zu genießen, als (zumindest teilweise) die ursprünglich versprochenen Leistungen.

Eine Leserzuschrift macht uns darauf aufmerksam, dass Bosch in der Bedienungsanleitung seiner Unterputzschalter für die Rollladensteuerung die Funktion „Langer Tastendruck“ erwähnt, mit deren Hilfe es möglich sein soll, die Lamellenposition der Jalousien einzustellen. In der Praxis hat dies allerdings so gut wie nie funktioniert und mittlerweile wurde die Option offenbar komplett gestrichen. Will man nun den Winkel der Lamellen verändern, so bleibt nur das „Tippspiel“ mit den „Nach oben“- oder „Nach unten“-Tasten.

Help Connect: Externer Notruf-Service

Kommen wir auf die Abo-Optionen zurück. Dass Bosch in diesem Bereich künftig mehr Einnahmen generieren will, war spätestens zu Jahresbeginn klar, als das Hauptmenü der Bosch-Smarthome-App um die Kategorie „Abonnements“ erweitert wurde. Der hier bislang einzige Punkt „Protect+“ wurde nun um die neue Option „Help Connect“ erweitert.

Bei Help Connect handelt es sich um ein Notrufsystem, mit dessen Hilfe man als Haus- oder Wohnungsbesitzer Schäden durch Feuer, Wasser oder Einbruch auch dann vorbeugen kann, wenn man selbst nicht zuhause ist. So sagt es zumindest der Werbetext.

Zum Monatspreis von 4,99 Euro (oder für 39,99 Euro im Jahr) wird ein vom Bosch Smarthome-System generierter Alarm wenn man ihn selbst verpasst an einen Dienstleister weitergeleitet, welcher seinerseits dann beispielsweise die Feuerwehr oder Polizei alarmiert.

Bosch zufolge erhält der Dienstleister im Ernstfall alle notwendigen Daten der betroffenen Alarmgeräte und versucht zunächst, den Besitzer zu erreichen. Im nächsten Schritt wird ein zuvor bestimmter Notfallkontakt angerufen und als letzte Maßnahme die Polizei oder Feuerwehr informiert.