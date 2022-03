Neue Hardware am 8. März: Apple bestätigt Spekulationen

Apple hat soeben bestätigt, was seit Anfang Februar als offenes Geheimnis gehandelt wurde: Das erste Hardware-Event 2022 wird in knapp einer Woche, am kommenden Dienstag, den 8. März stattfinden. Interessierte Anwender können der Veranstaltung ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im Livestream beiwohnen und sich sowohl auf YouTube als auch in Apples TV-Applikation über die Neuveröffentlichungen informieren lassen.

Ein iPhone, ein iPad und ein Mac

Apple soll vorhaben neue Produkte aus allen der drei wichtigen Hardware-Familien zu präsentieren. In Sachen iPhone ist die Präsentation des dritten iPhone SE geplant, das als vergleichsweise günstiges Geschäftskunden-Gerät am Markt platziert werden soll. Mit 5G-Konnektivität, dem Fingerabdruckscanner „Touch ID“ und im weitgehend unveränderten Hardware-Design des iPhone SE 2.

Innerhalb der Tablet-Familie soll sich das iPad Air über einen Refresh freuen dürfen. Das Gerät, das Apple preislich zwischen dem regulären iPad und dem iPad Pro platziert, soll in der 5. Generation erscheinen.

Darüber hinaus wird zudem die Verfügbarkeit eines neuen Macs erwartet erwartet. Apple könnte hier den Nachfolger des 27-Zoll iMac präsentieren, doch auch das MacBook Pro in der 13-Zoll-Variante wartet auf eine Berücksichtigung. Hier verkauft Apple aktuell noch immer das mit Touch Bar ausgestattete Modell aus 2020.

Stichtag für Software-Updates

Neben den Hardware-Neuvorstellungen wird erwartet, dass Apple den kommenden Dienstag für die Freigabe der aktuell noch im Betatest befindlichen Betriebssysteme nutzt. Neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 wartet mit macOS 12.3 auch eine Aktualisierung des Desktop-Betriebssystems auf seine Bereitstellung. Während iOS 15.4 die Nutzung der Gesichtserkennung „Face ID“ mit aufgesetzter Maske ermöglichen wird, liefert das Mac-Update endlich die Tastatur- und Maus-Weitergabe „Universal Control“ aus.