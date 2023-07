Verbraucherschützer warnen vor Kontopreisgabe über SCHUFA-App

In einer Stellungnahme gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat eine Sprecherin des Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) davor gewarnt, im Rahmen der Anmeldung bei der App den Betreibern den Zugriff auf ein persönliches Konto zu gestatten. Den SCHUFA-Angaben zufolge erlaubt man deren Beauftragten dann nämlich, unter anderem über einen längeren Zeitraum hinweg einen Blick auch auf den persönlichen Kontostand und die zugehörigen Umsatzdaten zu werfen. Im Zusammenhang mit letzterem lässt sich zudem nicht ausschließen, dass damit verbunden auch Informationen über die Transaktionen anderer Personen und Unternehmen an die SCHUFA gelangen.

Wir haben ja bereits anlässlich der Veröffentlichung der neuen SCHUFA-App bonify Finanzmanager darauf hingewiesen , dass das ausgeschrieben „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ genannte und auf Wirtschaftsauskünfte spezialisierte Unternehmen in Verbindung mit der Registrierung zur App-Nutzung auch in teils nicht nachvollziehbarem Umfang Einsicht in persönliche Daten verlangt. Inzwischen warnt der Bundesverband der Verbraucherzentralen vor einer allzu leichtfertigen Freigabe von persönlichen Daten in Verbindung mit der Verwendung der App.

