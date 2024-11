Vellum: App-Geheimtipp für Vorher-Nachher-Fotos

Adam Whitcroft, den viele ifun.de-Leser bereits durch die Apps Twodos und Clipbud kennen, hat mit Vellum eine neue kostenlose Anwendung für das iPhone veröffentlicht.

Vellum bietet Fotografen und Hobbyisten ein Werkzeug, das die Aufnahme konsistent ausgerichteter Fotos erleichtern soll und so unter anderem beim Fotografieren von Vorher-Nachher-Fotos hilfreich sein kann.

Einfache Vorher-Nachher-Fotos

Die Anwendung nutzt dafür einen schlichten Kniff und legt ein bereits vorhandenes Bild als visuelle Orientierungshilfe halbtransparent über den Sucher der Kamera. So soll es möglich sein, Bildkompositionen präzise zu wiederholen – ob nun für Vorher-Nachher-Aufnahmen, für einheitliche Erscheinungsbilder bei Porträtaufnahmen oder für Stop-Motion-Projekte.

Whitcroft betont, dass sich die App besonders an drei Nutzergruppen richtet: Menschen, die Vorher-Nachher-Fotos erstellen, beispielsweise im Fitnessbereich oder bei Renovierungsprojekten, Influencer, die einen beständigen Look in ihren Social-Media-Beiträgen beibehalten möchten, und angehende Fotografen. So soll die App dabei helfen, Regeln der Bildkomposition durch praxisnahes Experimentieren zu erlernen. Grundsätzlich könnt ihr die App natürlich für beliebige Einsatzzwecke nutzen.

Anpassbare Transparenz

Kernstück der App ist die Option, ein Bild aus der eigenen Fotobibliothek als Orientierungshilfe über das Kamerabild zu legen. Die Transparenz lässt sich anpassen, um entweder eine genaue Übereinstimmung oder nur eine grobe Orientierung zu ermöglichen.

Die Oberfläche der App ist bewusst schlicht gehalten, um den Fokus auf das Fotografieren zu legen. Vellum ist ein nützliches Werkzeug und bietet eine nette Alternative zu FrameApart, einer ähnlich ausgerichteten Vorher-Nachher-Foto-App, die wir im Mai besprochen haben:

Die App ist kostenfrei, ohne Reklame und ohne In-App-Käufe im App Store erhältlich, ist nur vier Megabyte klein und setzt iOS 17 zur Installation voraus.