Veger SnapCam: Magnetischer iPhone-Fotogriff mit Powerbank

Der magnetische iPhone-Fotogriff SnapCam ist eine Kombination aus kabellosem Ladegerät und Bluetooth-Kamera-Fernbedienung. Der Hersteller Veger beschreibt das Gerät als praktische Lösung für iPhone-Nutzer die ein iPhone 12 oder neuer einsetzen – mit Ausnahme des iPhone 16E, das bekanntlich auf eine magnetische Rückseite verzichtet.

Bluetooth-Fernauslöser für Selfies und Videos

Der integrierte Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und unterstützt sowohl kabelgebundenes als auch kabelloses Laden. Über einen USB-C-Anschluss können auch Zubehör-Geräte wie etwa die AirPods geladen werden. Für das kabellose Laden steht eine überschaubare Ladeleistung von lediglich fünf Watt zur Verfügung. Sechs LEDs am Griff geben Auskunft über den aktuellen Ladestand.

Zusätzlich zur Ladefunktion dient die SnapCam als Kamera-Fernbedienung. Dank der Bluetooth-Verbindung können Nutzer Fotos und Videos aufnehmen ohne das iPhone-Display zu berühren. Wer möchte kann die SnapCam auch als Stativersatz einsetzen und diese nicht nur als Handgriff, sondern auch als Tischhalterung nutzen.

Nicht das erste Veger-Produkt

Der Zubehöranbieter Veger ist bereits zuvor mit günstigen aber guten Ladegeräten aufgefallen. Zum einen bietet Veger eine mobile Powerbank mit kombinierten Lademöglichkeiten für Apple Watch, Lightning- und USB-C-Geräte an. Zum anderen steht ein Ladepuck für die Apple Watch zur Verfügung, der auch als Unterwegsakku und Ladekabel dient.

In ersten Tests konnten beide Geräte überzeugen: Die Powerbank bietet neben der Schnellladefunktion über USB-C (20 Watt) auch die Möglichkeit, ältere iPhones mit Lightning-Kabeln zu laden. Der Ladepuck für die Apple Watch zeigt den Ladestand über LED-Anzeigen an und lässt sich sowohl mobil als auch am Netz verwenden.

Mit der SnapCam erweitert Veger sein Portfolio um ein weiteres multifunktionales Zubehörprodukt, das sich insbesondere für Reisende und Foto-Enthusiasten eignet.