iOS 18.4: Bug bringt gelöschte Apps zurück aufs iPhone

Mit dem jüngsten Update auf iOS 18.4 scheint es bei zahlreichen iPhone-NutzernGeräten zu ungewöhnlichen Fehlern bei der App-Anzeige zu kommen: Gelöschte Apps tauchen plötzlich wieder auf den Home-Bildschirm auf, Ordner zeigen App-Icons doppelt an und Anwendungen die schon vor längerer Zeit vom Gerät entfernt wurden, werden plötzlich wieder aktualisiert.

Gelöschte Apps: Plötzlich wieder oder gar doppelt vorhanden

Dies berichten nicht nur ifun.de-Leser, auch Anwender in sozialen Netzwerken und in den offiziellen Apple-Supportforen setzten seit Freigabe des iOS-Updates am Montagabend entsprechende Wortmeldungen ab.

Gelöschte Apps erscheinen erneut

Betroffene Nutzer erleben dabei vergleichbare Macken: Nach der Aktualisierung von iOS 18.4 kann festgestellt werden, dass auf dem iPhone Anwendungen wieder vorhanden sind, die sie bereits vor Wochen, Monaten oder sogar Jahren gelöscht wurden.

iOS 18.4: Plötzlich werden gelöschte Apps wieder installiert

Dabei handelt es sich offenbar nicht um den automatischen Download von Apps, der in den Einstellungen aktiviert werden kann, um Anwendungen von anderen Apple-Geräten des Nutzers herunterzuladen. So waren auch Nutzer betroffen, die weder die Funktion aktiviert hatten noch ein weiteres Apple-Gerät besitzen.

Ursache und Verbreitung unklar

Wie weit verbreitet die App-Anzeigefehler sind, lässt sich derzeit schwer einschätzen. Zwar mehren sich die Meldungen in sozialen Netzwerken, doch scheint der Bug nicht alle Nutzer gleichermaßen zu betreffen. Erste Beobachter vermuten, dass die Fehlerquelle möglicherweise mit bestimmten iPhone-Modellen oder geografischen Regionen zusammenhängen könnte.

Apple hat bislang keine Stellungnahme zu dem Problem abgegeben. Nutzer, die von dem Fehler betroffen sind, haben bisher lediglich die Möglichkeit, die wieder aufgetauchten Apps erneut manuell zu löschen. Ob Apple bereits an einer Fehlerbehebung arbeitet, ist noch nicht bekannt.