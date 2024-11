Jetzt selbst im Einsatz: Unser Eindruck der VEGER-Schnäppchen

In der vergangenen Woche hat der Zubehöranbieter VEGER damit begonnen, seine Ladeaccessoires für iPhone und Apple Watch nahezu zu verschleudern. Der Akku für iPhone und Apple Watch wird für nur noch rund 13 Euro angeboten, den Ladepuck für die Apple Watch, der gleichzeitig als Ladegerät und Unterwegsakku dient, kann man für 10 Euro mitnehmen.

Kurz nach unseren Einträgen zu den beiden Schnäppchen haben wir selbst zugegriffen und halten jetzt sowohl eine schwarze Ausgabe der kleinen Powerbank als auch ein hellblaues Modell des Apple Watch Ladegerätes ist in der Hand. Wir wollen die folgenden zwei Zeilen nutzen, unseren Eindruck der Geräte abzubilden.

Akku, Kabel , Puck und 4 Ports

Die mobile Powerbank können wir an dieser Stelle nur empfehlen. Etwa 11 cm × 7 cm groß, macht der kleine Stromspender einen durchaus brauchbaren Eindruck. Sowohl der Ladepuck für die Apple Watch als auch das kleine Display mit der Prozentanzeige und das textilummantelte Kabel wirken solide und wertig. Die vier verfügbaren Anschlüsse haben wir in dieser Kombination so noch bei keinem anderen Ladegerät gesehen.

Der Akku bietet sowohl einen USB-C-Anschluss, der sich als Ein- und Ausgang nutzen lässt, als auch einen Lightning-Eingang, damit ihr den Stromspender auch mit euren alten iPhone-Kabeln noch aufladen könnt. Zudem verfügt die Batterie über ein kombiniertes Lightning-zu-USB-C-Kabel. Die 14 Zentimeter lange Strippe wird je nach Bedarf in zwei zusätzliche USB-C- und Lightning-Ports eingesetzt und bietet so ein immer vorhandenes Kabel, das bedürftige Geräte sowohl per Lightning als auch per USB-C laden kann. Wird das Kabel gerade nicht benötigt, werden beide Enden in den Akku eingesteckt. Die Strippe dient dann als Trageschlaufe.

Die Leistungswerte des 10.000 mAh-Akkus sind gut. Dieser liefert eine Ladeleistung von bis zu 20 Watt und unterstützt damit die Schnellladung des iPhones. Der Ladepuck für die Apple Watch bietet 2,5 Watt Ladeleistung. Der Preis lässt sich also nicht mit minderwertigen Komponenten erklären, sondern wohl mit der Tatsache, dass der Anbieter kurz vor dem Black Friday als Amazon-Empfehlung geführt werden möchte. Dies geht bekanntlich nur wenn viele Verkäufe generiert werden, dabei helfen soll offenbar die derzeit laufende Preisaktion.

Akku und Ladegerät für die Apple Watch

Zum Apple Watch Ladepuck gibt es nicht ganz so viel zu berichten. Wir werden unseren als mobile Ladeoption im Auto platzieren.

Bei dem Gerät handelt es sich um eine Kombination aus Akku und Ladegerät mit integriertem Kabel. Ist unterwegs keine Stromquelle vorhanden, lässt sich die Apple Watch über den integrierten Akku aufladen. Steht eine USB-C-Buchse zur Verfügung, kann das Ladegerät mit dieser verbunden werden und lädt sowohl den integrierten Akku als auch die aufgelegte Apple Watch.

Das integrierte USB-C-Kabel lässt sich nicht vollständig abnehmen, sondern nur auf der Seite mit dem USB-C-Stecker und fühlt sich nicht ganz so wertig wie das Textilkabel des Akkus an. Hier handelt es sich um eine schlichte Gummischlaufe, die allerdings ihren Zweck erfüllt.

Ganz nett: Der kleine Taster am Gerät zeigt über drei LED-Segmente an, wie es um den Ladestand des Gerätes bestellt ist.

Vorausgesetzt, die beiden Stromspender halten einige Zeit lang durch und geben nicht gleich Anfang des kommenden Jahres den Geist auf, dann können die VEGER-Geräte zu ihren aktuellen Preisen ohne Abstriche empfohlen werden. Auf uns machen die Geräte einen guten und durchaus weihnachtsgeschenketauglichen Eindruck.