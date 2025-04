Gute iPhone-Apps, aktualisiert: Guncho, Geory, Feeeed und Podcatcher

Eine Handvoll iPhone-Anwendungen, die wir auf ifun.de in der Vergangenheit bereits vorgestellt und für gut befunden haben, rufen sich mit frischen Aktualisierungen wieder in Erinnerung. Mit dabei sind die Podcast-App Podcatcher, die Geo-Tracking-Anwendung Geory, das Wild-West-Taktikspiel Guncho sowie die ganz individuelle News-Feed-App Feeeed.

Guncho: Neue Outlaws im Wilden Westen

Das rundenbasierte Taktik-Spiel Guncho hat ihr erstes Update seit dem Launch im Mai 2024 erhalten. Der Entwickler Arnold Rauers, bekannt durch die Kartenspiel-App Card Crawl, hat die beliebte Western-App um drei neue Banditen erweitert, die dem Revolverhelden Guncho das Leben schwer machen sollen.

In „Guncho“ stellen sich die Spieler in zufällig generierten Levels diversen Gegnern, wobei präzises Zielen und taktische Planung im Vordergrund stehen. Das komplex anmutende Regelwerk, bei dem Schusswechsel, Bewegung und Patronenmanagement ineinandergreifen, ist nach einer kurzen Einarbeitung gut verständlich. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade richtet sich die App sowohl an Einsteiger als auch an Taktik-Profis.

Geory: Verbesserte Routenanzeige und Akkuschonung

Die beliebte Location-Tagebuch-App Geory ist ebenfalls aktualisiert worden. In der neuen Version 5.1.3 lassen sich die angezeigten Routen individuell anpassen, entweder mit wenigen, aber präzisen Wegpunkten oder einer detaillierteren Übersicht. Auch die Geschwindigkeitsberechnung soll optimiert worden sein. Neu hinzugekommen ist außerdem die Labelkategorie „Schule & Ausbildung“.

Die App richtet sich an Nutzer, die ihre Reisen und Aufenthaltsorte automatisch dokumentieren möchten, ohne die Kontrolle über die eigenen Daten zu verlieren. Alle Informationen werden ausschließlich auf dem Gerät gespeichert. Mit der Premium-Version, die einen einmaligen Kauf erfordert, können historische Daten und verschiedene Kartenstile genutzt werden.

Podcatcher: Neue Funktionen für Podcast-Fans

Auch die Podcast-App Podcatcher hat ein umfangreiches Update erhalten. Neben einer verbesserten Benutzeroberfläche bietet die App nun die Möglichkeit, nach einer Episode die Wiedergabe automatisch zu stoppen. Zudem wurden tiefere Integrationen mit Siri und Shortcuts hinzugefügt, die eine bequemere Steuerung ermöglichen sollen.

Podcatcher bietet eine übersichtliche Verwaltung von Podcast-Abonnements und punktet durch eine werbefreie Nutzung ohne Drittanbieter-Tracker. Obwohl die Basisversion weiterhin kostenlos bleibt, sollen zukünftige Premium-Funktionen per In-App-Kauf freigeschaltet werden.

Feeeed: Individuelle Feeds erweitern

Die iPhone-App feeeed ermöglicht es Nutzern, ihren persönlichen News-Feed aus verschiedenen Quellen zu erstellen und anzupassen. Mit dem jüngsten Update wurde die Option hinzugefügt, zufällig ausgewählte Wikipedia-Artikel in den Feed aufzunehmen. Neben den bereits unterstützten Plattformen wie YouTube, Mastodon und Threads erweitert diese Funktion die individuelle Gestaltungsmöglichkeit.

Die Anwendung bietet dabei eine werbefreie Nutzung und speichert keine persönlichen Daten auf externen Servern. Statt algorithmisch erstellter Feeds entscheiden die Nutzer selbst, welche Inhalte angezeigt werden. Eine Mac-Version befindet sich derzeit noch im Beta-Test.