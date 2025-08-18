Veger SnapCam: iPhone-Fotogriff mit Powerbank zum Bestpreis

Der Anbieter Veger hat seine Kombination aus Zusatzakku und Fotogriff für das iPhone im Preis gesenkt. Die Veger Snapcam Powerbank ist momentan für nur 25 Euro erhältlich. Regulär kostet das Zubehör 10 Euro mehr.

Der Fotogriff könnte sich insbesondere dann als praktisches Zubehör erweisen, wenn man mit dem iPhone auf Sightseeing-Tour unterwegs ist, und nicht nur viel fotografiert, sondern aus diesem Grund auch einen erhöhten Akku-Bedarf hat. Der Kameragriff fungiert gleichzeitig als Zusatzakku mit einer Kapazität von 5.000 mAh, der sich laut Produktbeschreibung über USB-C aufladen lässt. Ein seitlich integriertes LED-Display informiert über den verbleibenden Akku-Stand.

Das iPhone wird magnetisch an der Kombi aus kabellosem Ladegerät und Kameragriff befestigt. Dementsprechend ist anzumerken, dass sich die Snapcam Powerbank von Veger nur mit iPhones aus den Modellreihen 12 bis 16 verwenden lässt. Eine Ausnahme bildet hier ab Werk das iPhone 16e, das bekanntlich auf die MagSafe-Funktion verzichtet und daher standardmäßig nicht mit Magnetzubehör verwendet werden kann. Laut Produktbeschreibung liegt bei der Snapcam-Halterung allerdings ein aufklebebarer Magnetring bei, mit dessen Hilfe auch weitere Geräte mit dem Zubehör erwendet werden können.

Kameragriff, Akku und iPhone-Ständer

Der Kameragriff ermöglicht es, das iPhone sowohl im Quer- als auch im Hochformat zu verwenden und steuert den Auslöser der iPhone-Kamera über Bluetooth. Alternativ zur Verwendung als Handgriff und Kamerafernbedienung lässt sich das Zubehör auch als Standfuß verwenden, um das iPhone beispielsweise als Stativersatz für Selfie-Fotos oder zum Ansehen von Videos auf einem Tisch oder dergleichen zu platzieren.

Mit Blick auf den günstigen Preis darf man die Erwartungen an diese Kombi aus Kameragriff und Zusatzakku vermutlich nicht allzu hoch schrauben. Am anderen Ende der Preisskala fällt uns da spontan der Kameragriff von Leica ein, für den man satte 300 Euro berappen muss.