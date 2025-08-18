Lädt magnetisch über Qi
Veger SnapCam: iPhone-Fotogriff mit Powerbank zum Bestpreis
Der Anbieter Veger hat seine Kombination aus Zusatzakku und Fotogriff für das iPhone im Preis gesenkt. Die Veger Snapcam Powerbank ist momentan für nur 25 Euro erhältlich. Regulär kostet das Zubehör 10 Euro mehr.
Der Fotogriff könnte sich insbesondere dann als praktisches Zubehör erweisen, wenn man mit dem iPhone auf Sightseeing-Tour unterwegs ist, und nicht nur viel fotografiert, sondern aus diesem Grund auch einen erhöhten Akku-Bedarf hat. Der Kameragriff fungiert gleichzeitig als Zusatzakku mit einer Kapazität von 5.000 mAh, der sich laut Produktbeschreibung über USB-C aufladen lässt. Ein seitlich integriertes LED-Display informiert über den verbleibenden Akku-Stand.
Das iPhone wird magnetisch an der Kombi aus kabellosem Ladegerät und Kameragriff befestigt. Dementsprechend ist anzumerken, dass sich die Snapcam Powerbank von Veger nur mit iPhones aus den Modellreihen 12 bis 16 verwenden lässt. Eine Ausnahme bildet hier ab Werk das iPhone 16e, das bekanntlich auf die MagSafe-Funktion verzichtet und daher standardmäßig nicht mit Magnetzubehör verwendet werden kann. Laut Produktbeschreibung liegt bei der Snapcam-Halterung allerdings ein aufklebebarer Magnetring bei, mit dessen Hilfe auch weitere Geräte mit dem Zubehör erwendet werden können.
Kameragriff, Akku und iPhone-Ständer
Der Kameragriff ermöglicht es, das iPhone sowohl im Quer- als auch im Hochformat zu verwenden und steuert den Auslöser der iPhone-Kamera über Bluetooth. Alternativ zur Verwendung als Handgriff und Kamerafernbedienung lässt sich das Zubehör auch als Standfuß verwenden, um das iPhone beispielsweise als Stativersatz für Selfie-Fotos oder zum Ansehen von Videos auf einem Tisch oder dergleichen zu platzieren.
Mit Blick auf den günstigen Preis darf man die Erwartungen an diese Kombi aus Kameragriff und Zusatzakku vermutlich nicht allzu hoch schrauben. Am anderen Ende der Preisskala fällt uns da spontan der Kameragriff von Leica ein, für den man satte 300 Euro berappen muss.
Unter dem Strich stellt sich auch für den „geringen“ Preis die Frage, ob man solch einen 156g schweren aber noch viel mehr dicken Klotz wirklich mitnehmen möchte. Aber wer fragt schon, wenn’s ein Sonderangebot ist…
Muss ja zum Glück niemand kaufen, wenn man nicht will.
Es hat ja auch niemand über einen Kaufzwang geschrieben. Der Kommentar war mehr als Appell gedacht, sich vor dem Kauf eines „Schnäppchens“ Gedanken über dessen Verwendung und Nutzen zu machen. So im Sinne von Nachhaltigkeit.
Ich hatte den bei der letzten Aktion im April oder so bestellt und fast umgehend zurückgeschickt:
Ich find die Idee top, aber leider verdreht sich mein 16 Pro total schnell/ungewollt.
Der Magnetring haftet natürlich an sich gut genug, aber man kann es eben um den Ring rumdrehen. Damit war der Griff bei mir sofort raus… Schade, dass der Leyca Griff so irre teuer ist. Ich mag die Grundidee sonst sehr.
Habt ihr jemals jemanden mit so einem Fotogriff am Telefon in üblicher freier Wildbahn gesehen?
Ich noch nie.
Wie groß ist den deine Wildbahn?
Ich denke in allen touristischen Hochburgen siehst du Menschen aus verschiedenen Ländern mit den unterschiedlichsten Konfigurationen rumlaufen. War selber überrascht was da alles mitgeschleppt wird. Griffe, Rigs, Gimbals, Selfisticks jeder wie er mag.
Und schon ist es nicht mehr verfügbar
wird das nicht unheimlich heiß, wenn man damit vor allem im sommer in warmen gegenden unterwegs auf foto safari ist?
*Nicht verfügbar*
Da nehme ich doch gerne gleich eine gute Snapshot Kamera, wie eine Ricoh, oder Fuji mit einem vernünftigen Sensor, statt so einen Prügel am plötzlich nicht mehr so smarten Handy rumzuschleppen
Dann hast du ja wahrscheinlich auch 2 Geräte zum herumschleppen.
Klar und das LIEBEND gerne. Ich fotografiere nämlich gerne.
Das iPhone ist nur zum lästigen Dokumentieren.
Der Puups-Smartphone-Sensor ist nämlich ein Witz
