Microsoft beschneidet iOS-Apps: Copilot eingeschränkt, Lens eingestellt
Microsoft nimmt grundlegende Änderungen an der mobilen Copilot-App für iPhone und iPad vor. Ab dem 15. September 2025 wird die App auf dem iPhone keine Möglichkeit mehr bieten, Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien direkt zu bearbeiten oder neu zu erstellen. Stattdessen steht nur noch eine Vorschaufunktion zur Verfügung, mit der sich Inhalte und Kommentare anzeigen lassen. Ergänzend dazu bleibt der Copilot-Chat zur Verfügung, über den sich Informationen aus den Dokumenten abfragen lassen.

Microsoft Copilot

Für Nutzer bedeutet das: Wer Dateien bearbeiten oder erstellen möchte, muss auf die jeweiligen Einzelanwendungen wie Microsoft Word, Excel oder PowerPoint ausweichen. Diese sollen künftig auch direkt über Hinweise innerhalb der Copilot-App vorgeschlagen werden. Auch das Zusammenspiel mit anderen Microsoft-Apps wie Outlook, OneDrive oder Teams wird angepasst. Diese öffnen Office-Dateien auf iOS nicht mehr automatisch in der Copilot-App, sondern verweisen ebenfalls auf die Einzelanwendungen.

Auf dem iPad soll die Umstellung etwas später folgen. Bereits ab dem 22. August erscheinen erste Hinweise auf die bevorstehenden Änderungen. In der Erstellen-Ansicht der Copilot-App wird künftig statt klassischer Vorlagen ein textbasierter Dialog angeboten, über den neue Inhalte mithilfe von Copilot erzeugt werden können. Für weitergehende Bearbeitung wird auch hier der Wechsel in die jeweilige Office-App erforderlich.

Microsoft Lens wird vollständig eingestellt

Unabhängig davon betrifft eine zweite Ankündigung die eigenständige Scan-App Microsoft Lens. Diese soll ab dem 15. November 2025 nicht mehr über Apples App Store verfügbar sein. Die App wird zwar bis zum 15. Dezember weiterhin Scans ermöglichen, danach ist die Erstellung neuer Inhalte nicht mehr möglich. Bereits erstellte Scans bleiben lokal zugänglich, solange die App installiert ist.

Als empfohlene Alternative verweist Microsoft auf die Copilot-App, in der eine Scan-Funktion über die Erstellen-Ansicht verfügbar ist. Dort lassen sich Dokumente fotografieren und digital ablegen. Lokal gespeicherte Lens-Scans werden jedoch nicht automatisch übernommen. Wer diese sichern möchte, sollte rechtzeitig exportieren.

18. Aug. 2025 um 13:46 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    35 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

    • Könntest du da etwas genauer drauf eingehen? Was ändern sie und woran machst du das fest?

      Antworten Melden

      • Zur Verwaltung meines Office 365 Abo wurde ich genötigt, die Copilot App zu installieren. Der Zwang jedesmal beim Start von Outlook ein Passwort eingeben zu müssen nervt nur noch. Lösung vom Support: Keine! Outlook Win/ Mac sind unterscheidlich. Kalender des Mac Accounts können nicht eingebunden werden…..Also

      • Es ist schon immer so gewesen, dass die Windows-Apps mehr Funktionen hatten. Aber inwiefern werden die Mac-Apps jetzt nochmal im Funktionsumfang beschnitten?

  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Vielleicht haben sie wirtschaftliche Interessen und wollen etwas verdienen…?

      Antworten Melden

      • Schon klar – aber warum verdienen sie bei einer universal-app mehr als bei den einzelnen office apps?

      • Ich glaube nicht nur wirtschaftliche Interessen stehen dahinter. Soll meiner These nach alles über copilot laufen im noch mehr Daten von jedem zu erhalten.
        Ist doch mit unsere Schaltzentrale für das Internet, dem Browser doch auch. Er weiß alles was wir machen!! Alternative hier wäre Brave.

    • Ja, die Einzelanwendungen waren bis jetzt viel flexibler. So konnten du auf dem iPad Word und Excel nebeneinander öffnen und zum Beispiel Daten übertragen. Auch 2 mal Excel ging. Das ging mit der gemeinsamen App von Anfang an nicht, du kannst kein zweites Doc öffnen ohne das erste zu „verlieren“. Ich habe das im Beta wirklich X-Fach gemeldet, dass es die Arbeit auf einem iPad erheblich einschränkt. Deswegen bin ich auch nie auf die „gemeinsame App“ gewechselt.

      Antworten Melden

  • Wozu beschneidet man eine zentrale App wenn man dann doch wieder andere Apps rein migriert?

    Antworten Melden

  • Nette Alternative. Ich habe nur ein Microsoft-Konto und dass ist das, welches mein Arbeitgeber eingerichtet hat. Damit kann ich die normale Copilot-App gar nicht nutzen sondern muss die M365 Copilot App verwenden. Da kann man aber keine Chat führen oder dergleichen. Affig alles.

    Antworten Melden

  • Warum installiert man sich Microsoft (Müll) auf einem Mac?
    Wenn ich mit diesem Mist arbeiten muss, nutze ich das im Büro am Windoof PC.

    Antworten Melden

  • Für iPad nachvollziehbar. Arbeiten wie auf dem Mac mit Copy & Paste zwischen Excel, Word und PowerPoint geht mit der Office App nicht wirklich gut. Jedesmal Dokument schließen und das andere Dokument auf machen ist sehr nervig. Mit den einzelnen Apps geht das viel besser und schneller.

    Auf dem iPhone war es ganz angenehm weil es weniger Platz gebraucht hat und man eh nicht ernsthaft ein Dokument bearbeiten kann.

    Antworten Melden

  • Rinn in die Kartoffel, raus aus den Kartoffeln. Ich fand es eh viel besser, als man Excel-Dateien nur in Excel auf iOS bearbeiten konnte…und jetzt ist es wieder so. Dann brauche ich die Copilot-App noch weniger :-)

    Antworten Melden

  • Ach Mist, hatte meiner Schwiegermutter, als ihr Scanner/Drucker kaputt gegangen ist gerade beigebracht, wie man Lena benutzt. Naja, müssen wir ihr eine neue App suchen dafür…Gottseidank ist sie da mit 82 noch immer flexibel… Aber Copilot – das Fass mache ich nicht auf bei ihr.

    Antworten Melden

