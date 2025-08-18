Zurück zu Word, Excel und PowerPoint
Microsoft beschneidet iOS-Apps: Copilot eingeschränkt, Lens eingestellt
Microsoft nimmt grundlegende Änderungen an der mobilen Copilot-App für iPhone und iPad vor. Ab dem 15. September 2025 wird die App auf dem iPhone keine Möglichkeit mehr bieten, Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien direkt zu bearbeiten oder neu zu erstellen. Stattdessen steht nur noch eine Vorschaufunktion zur Verfügung, mit der sich Inhalte und Kommentare anzeigen lassen. Ergänzend dazu bleibt der Copilot-Chat zur Verfügung, über den sich Informationen aus den Dokumenten abfragen lassen.
Zurück zu Word, Excel und PowerPoint
Für Nutzer bedeutet das: Wer Dateien bearbeiten oder erstellen möchte, muss auf die jeweiligen Einzelanwendungen wie Microsoft Word, Excel oder PowerPoint ausweichen. Diese sollen künftig auch direkt über Hinweise innerhalb der Copilot-App vorgeschlagen werden. Auch das Zusammenspiel mit anderen Microsoft-Apps wie Outlook, OneDrive oder Teams wird angepasst. Diese öffnen Office-Dateien auf iOS nicht mehr automatisch in der Copilot-App, sondern verweisen ebenfalls auf die Einzelanwendungen.
Auf dem iPad soll die Umstellung etwas später folgen. Bereits ab dem 22. August erscheinen erste Hinweise auf die bevorstehenden Änderungen. In der Erstellen-Ansicht der Copilot-App wird künftig statt klassischer Vorlagen ein textbasierter Dialog angeboten, über den neue Inhalte mithilfe von Copilot erzeugt werden können. Für weitergehende Bearbeitung wird auch hier der Wechsel in die jeweilige Office-App erforderlich.
Microsoft Lens wird vollständig eingestellt
Unabhängig davon betrifft eine zweite Ankündigung die eigenständige Scan-App Microsoft Lens. Diese soll ab dem 15. November 2025 nicht mehr über Apples App Store verfügbar sein. Die App wird zwar bis zum 15. Dezember weiterhin Scans ermöglichen, danach ist die Erstellung neuer Inhalte nicht mehr möglich. Bereits erstellte Scans bleiben lokal zugänglich, solange die App installiert ist.
Als empfohlene Alternative verweist Microsoft auf die Copilot-App, in der eine Scan-Funktion über die Erstellen-Ansicht verfügbar ist. Dort lassen sich Dokumente fotografieren und digital ablegen. Lokal gespeicherte Lens-Scans werden jedoch nicht automatisch übernommen. Wer diese sichern möchte, sollte rechtzeitig exportieren.
Alrighty
Alrighty indeed
Die beschneiden alle Mac Apps.
Könntest du da etwas genauer drauf eingehen? Was ändern sie und woran machst du das fest?
Zur Verwaltung meines Office 365 Abo wurde ich genötigt, die Copilot App zu installieren. Der Zwang jedesmal beim Start von Outlook ein Passwort eingeben zu müssen nervt nur noch. Lösung vom Support: Keine! Outlook Win/ Mac sind unterscheidlich. Kalender des Mac Accounts können nicht eingebunden werden…..Also
Es ist schon immer so gewesen, dass die Windows-Apps mehr Funktionen hatten. Aber inwiefern werden die Mac-Apps jetzt nochmal im Funktionsumfang beschnitten?
Beste iOS Scan-App eurer Erfahrung nach?
Ich benutze schon ewig SwiftScan Pro, das ist sehr gut. Gibt aber natürlich Scannerapps wie Sand am Meer. Mit der Dateien- und Notizen-App lässt sich auch brauchbar scannen.
Genius Scan, wenn es kosten darf.
Ansonsten Quickscan. Und ich habe fast alle getestet. :-)
https://apps.apple.com/de/app/ocr-scanner-quickscan/id1513790291
QuickScan
Nach wie vor Scanner Pro von Readdle.
Dito
Dito
Auf keinen Fall!
Auf jeden Fall.
QuickScan.
QuickScan. Perfekte Workflow-Integration.
https://apps.apple.com/ch/app/ocr-scanner-quickscan/id1513790291
Empfehle auch Quickscan
Quickscan. Deutscher Entwickler, mit OCR, kostenlos, super Support
Die eingebaute Scan Funktion der Dateien App
Den integrierten???
Könnt Ihr euch vorstellen warum MS das macht?
Vielleicht haben sie wirtschaftliche Interessen und wollen etwas verdienen…?
Schon klar – aber warum verdienen sie bei einer universal-app mehr als bei den einzelnen office apps?
Ich glaube nicht nur wirtschaftliche Interessen stehen dahinter. Soll meiner These nach alles über copilot laufen im noch mehr Daten von jedem zu erhalten.
Ist doch mit unsere Schaltzentrale für das Internet, dem Browser doch auch. Er weiß alles was wir machen!! Alternative hier wäre Brave.
Ja, die Einzelanwendungen waren bis jetzt viel flexibler. So konnten du auf dem iPad Word und Excel nebeneinander öffnen und zum Beispiel Daten übertragen. Auch 2 mal Excel ging. Das ging mit der gemeinsamen App von Anfang an nicht, du kannst kein zweites Doc öffnen ohne das erste zu „verlieren“. Ich habe das im Beta wirklich X-Fach gemeldet, dass es die Arbeit auf einem iPad erheblich einschränkt. Deswegen bin ich auch nie auf die „gemeinsame App“ gewechselt.
Wozu beschneidet man eine zentrale App wenn man dann doch wieder andere Apps rein migriert?
Nette Alternative. Ich habe nur ein Microsoft-Konto und dass ist das, welches mein Arbeitgeber eingerichtet hat. Damit kann ich die normale Copilot-App gar nicht nutzen sondern muss die M365 Copilot App verwenden. Da kann man aber keine Chat führen oder dergleichen. Affig alles.
Warum installiert man sich Microsoft (Müll) auf einem Mac?
Wenn ich mit diesem Mist arbeiten muss, nutze ich das im Büro am Windoof PC.
Vielleicht weil man Mit Excel und Word arbeitet ? Man selber aber eine Mac hat und Excel Word auch auf der Arbeit benutzt und dann nicht Pages und Excel nutzt.
Da wars wohl im Sichtfeld wieder zugeschneit …
Für iPad nachvollziehbar. Arbeiten wie auf dem Mac mit Copy & Paste zwischen Excel, Word und PowerPoint geht mit der Office App nicht wirklich gut. Jedesmal Dokument schließen und das andere Dokument auf machen ist sehr nervig. Mit den einzelnen Apps geht das viel besser und schneller.
Auf dem iPhone war es ganz angenehm weil es weniger Platz gebraucht hat und man eh nicht ernsthaft ein Dokument bearbeiten kann.
Rinn in die Kartoffel, raus aus den Kartoffeln. Ich fand es eh viel besser, als man Excel-Dateien nur in Excel auf iOS bearbeiten konnte…und jetzt ist es wieder so. Dann brauche ich die Copilot-App noch weniger :-)
Ach Mist, hatte meiner Schwiegermutter, als ihr Scanner/Drucker kaputt gegangen ist gerade beigebracht, wie man Lena benutzt. Naja, müssen wir ihr eine neue App suchen dafür…Gottseidank ist sie da mit 82 noch immer flexibel… Aber Copilot – das Fass mache ich nicht auf bei ihr.