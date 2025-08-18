Microsoft beschneidet iOS-Apps: Copilot eingeschränkt, Lens eingestellt

Microsoft nimmt grundlegende Änderungen an der mobilen Copilot-App für iPhone und iPad vor. Ab dem 15. September 2025 wird die App auf dem iPhone keine Möglichkeit mehr bieten, Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien direkt zu bearbeiten oder neu zu erstellen. Stattdessen steht nur noch eine Vorschaufunktion zur Verfügung, mit der sich Inhalte und Kommentare anzeigen lassen. Ergänzend dazu bleibt der Copilot-Chat zur Verfügung, über den sich Informationen aus den Dokumenten abfragen lassen.

Zurück zu Word, Excel und PowerPoint

Für Nutzer bedeutet das: Wer Dateien bearbeiten oder erstellen möchte, muss auf die jeweiligen Einzelanwendungen wie Microsoft Word, Excel oder PowerPoint ausweichen. Diese sollen künftig auch direkt über Hinweise innerhalb der Copilot-App vorgeschlagen werden. Auch das Zusammenspiel mit anderen Microsoft-Apps wie Outlook, OneDrive oder Teams wird angepasst. Diese öffnen Office-Dateien auf iOS nicht mehr automatisch in der Copilot-App, sondern verweisen ebenfalls auf die Einzelanwendungen.

Auf dem iPad soll die Umstellung etwas später folgen. Bereits ab dem 22. August erscheinen erste Hinweise auf die bevorstehenden Änderungen. In der Erstellen-Ansicht der Copilot-App wird künftig statt klassischer Vorlagen ein textbasierter Dialog angeboten, über den neue Inhalte mithilfe von Copilot erzeugt werden können. Für weitergehende Bearbeitung wird auch hier der Wechsel in die jeweilige Office-App erforderlich.

Microsoft Lens wird vollständig eingestellt

Unabhängig davon betrifft eine zweite Ankündigung die eigenständige Scan-App Microsoft Lens. Diese soll ab dem 15. November 2025 nicht mehr über Apples App Store verfügbar sein. Die App wird zwar bis zum 15. Dezember weiterhin Scans ermöglichen, danach ist die Erstellung neuer Inhalte nicht mehr möglich. Bereits erstellte Scans bleiben lokal zugänglich, solange die App installiert ist.

Als empfohlene Alternative verweist Microsoft auf die Copilot-App, in der eine Scan-Funktion über die Erstellen-Ansicht verfügbar ist. Dort lassen sich Dokumente fotografieren und digital ablegen. Lokal gespeicherte Lens-Scans werden jedoch nicht automatisch übernommen. Wer diese sichern möchte, sollte rechtzeitig exportieren.