Sonify: Hervorragende Alternative zur Sonos-App startet offiziell

Die von Lucas Titus entwickelte App Sonify lässt sich jetzt offiziell über den App Store laden. Einige von euch werden die Anwendung vielleicht schon als Testversion auf ihren iPhones installiert haben. Wir haben Sonify bereits empfohlen, als der Entwickler die Anwendung im Mai zum öffentlichen Beta-Test freigegeben hat.

Sonify präsentiert sich als Alternative zur offiziellen Sonos-App und ist der offiziellen App vor allem bei Verbindungs- und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich überlegen. Darüber hinaus kann Sonify Funktionen bieten, die man bei der offiziellen Sonos-App vermisst. Allem voran gehört dazu die Möglichkeit zur Bedienung über den Sperrbildschirm des iPhones oder die Lautstärketasten am Gerät.

Startseite kann geändert werden

Die Lautstärke von gruppierten Lautsprechern lässt sich nicht nur flüssiger, sondern auch in feineren Abstufungen anpassen. Die App bietet zudem die Möglichkeit, alle verbundenen Lautsprecher mit einem Fingertipp auf denselben Pegel zu bringen.

Sonify stellt eine eigene Navigationsstruktur bereit, um den Zugriff auf Musikdienste, gespeicherte Inhalte oder Playlists zu vereinfachen. Dabei kann man den Einstieg beim Öffnen der App frei wählen, alternativ zur „My Sonos“-Startseite stehen hier auch einzelne Musikdienste zur Wahl. Zudem ist eine gesonderte Bibliotheksseite vorhanden, die den schnellen Zugriff auf Playlists, markierte Titel und gespeicherte Inhalte ermöglicht. Für kompatible Musikdienste können Wiedergabelisten in der App durchsucht, sortiert, erstellt oder gelöscht werden. Einzelne Titel lassen sich hinzufügen oder entfernen, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.

Deutlich schneller als das Original

Sonify setzt auf ein eigenes System für Warteschlangen, das insbesondere bei umfangreichen Playlists für deutlich schnellere Reaktionszeit sorgt. Hier könnte sich Sonos mehr als nur eine Scheibe abschneiden. Die vor fast anderthalb Jahren eingeführte neue Version der offiziellen Sonos-App sorgt weiterhin bei zahlreichen Nutzern für Verbindungsprobleme und extreme Verzögerungen bei der Bedienung.

Sonos hat zwar bestätigt, dass es Probleme im Zusammenhang mit älteren Lautsprechern gibt, will sich jedoch nicht dazu äußern bis wann oder ob diese Fehler überhaupt jemals vollständig behoben werden. Im Moment hat man den Eindruck, der Hersteller hofft darauf, dass seine Kunden kapitulieren und die betroffenen älteren Geräte durch Neukäufe ersetzen.

Sonify nur Ergänzung zur offiziellen App

Der Entwickler von Sonify weist darauf hin, dass seine Anwendung die Sonos-App nicht vollständig ersetzt. Bestimmte Funktionen, etwa die Ersteinrichtung des Systems oder Konfigurationen wie TruePlay, bleiben weiterhin der offiziellen Anwendung vorbehalten.