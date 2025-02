Leica hat einen tollen Kamera-Handgriff fürs iPhone im Programm

Mit dem Lux Grip hat Leica einen Kameragriff für das iPhone im Programm, der nicht nur dafür sorgen soll, dass ihr bessere Fotos macht, sondern darüber hinaus auch ein wenig vom klassischen Look and Feel der Kameras des Herstellers vermitteln will.

Die neue Kameragriff von Leica präsentiert sich mit durchdachtem Bedienkonzept. Das iPhone wird mithilfe von Apple MagSafe Technologie magnetisch daran befestigt und kann daher sowohl im Quer als auch im Hochformat verwendet werden. Der Handgriff selbst orientiert sich in seiner Handhabung und Haptik in der klassischen Kamerakonzept von Leica.

Für iPhone-Fotografen hält der Leica Lux Grip einen zweistufigen Auslöser bereit, der bei leichtem Druck fokussiert und bei vollständigem Druck eine Aufnahme anfertigt. Zudem stehen im Bereich des Daumens zwei frei programmierbare Funktionstasten zur Verfügung und als ergänzendes, ebenfalls programmierbares Einstellelement erleichtert ein Handrad das Aufrufen von Funktionen wie Zoom, Blende, Verschlusszeit und Belichtungskorrektur.

Bluetooth und integrierter Akku

Der an der Unterseite mit einem Stativgewinde ausgestattete Kameragriff kommuniziert drahtlos über Bluetooth mit dem iPhone. Ein integrierter Akku kann über einen USB-Anschluss aufgeladen werden.

Ergänzend dazu haben Nutzer des Leica-Handgriffs Zugriff auf die iPhone-App Leica Lux, mit deren Hilfe sich die Objektive klassischer Leica-Kameras auf dem digitalen Aufnahmen simulieren lassen. Käufer des Zubehörs erhalten, zudem die Möglichkeit, die professionelle Foto App Leica Lux Pro ein Jahr lang kostenlos zu nutzen. Der reguläre Jahrespreis liegt hier bei 79,99 €.

Lederetui als optionales Zubehör

Der Leica Lux Grip spielt zweifellos in der Oberliga des für die iPhone-Kamera erhältlichen Zubehör. Allerdings bewegt sich auch der Preis für das Gerät auf diesem Niveau. Der Handgriff lässt sich über die Webseite von Leica zum Preis von 300 Euro bestellen. Als optionales Zubehör hat Leica dann noch ein schickes Lederetui zum Preis von 55 Euro im Programm.