Veger mit neuer Kompakt-Powerbank, Joyroom im schwarzen Freitag

Der Zubehöranbieter Veger konnte im vergangenen Jahr mit einer ultragünstigen Powerbank punkten, die nicht nur über ein Lightning- und ein USB-C-Kabel verfügte, sondern auch über einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch, wir haben uns die Geräte damals ganz genau angeschaut.

Solide Hardware, die zuverlässig funktionierte und leider ziemlich schnell, komplett vergriffen war.

Zur Black-Friday-Woche bietet Veger jetzt einen direkten Nachfolger an, der sich für kurze Reisen oder als tägliche Notreserve eigenen soll. Die neue Mini-Powerbank mit 10.000 Milliamperestunden Kapazität, ist ebenfalls mit zwei integrierten Kabeln ausgestattet. Nutzer können Geräte mit USB-C oder Apples Lightning-Anschluss direkt verbinden und erhalten 22,5 Watt Ladeleistung. Ein kleines LED Display informiert über den aktuellen Ladestand. Die Powerbank kann über verschiedene Eingänge selbst geladen werden und bietet zudem zwei zusätzliche USB-C- und USB-A-Buchsen für parallele Ladevorgänge.

Die Kombination aus geringem Gewicht und einer Kapazität für rund ein bis zwei vollständige Ladevorgänge gibt es mit 33 Prozent Nachlass für 19,99 Euro.

Zusatzakku für die Apple Watch

Was den fehlenden Ladepuck für die Apple Watch angeht (leider ist auch das dedizierte Watch-Ladegerät von Veger nicht mehr verfügbar), bietet der Anbieter Joyroom eine vergleichbare Alternative an. Die kompakte Powerbank für die Apple Watch verfügt über eine Kapazität von 2.500 Milliamperestunden und reicht damit für mehrere vollständige Ladevorgänge.

Das integrierte USB-C-Kabel dient sowohl zum Aufladen des Akkus als auch zum Abgeben von Energie an kleinere Zubehörgeräte wie die AirPods. Über den Akkustand informiert eine kleine digitale Anzeige, die die verbleibende Kapazität in Zahlen darstellt. Das geringe Gewicht und die Schlüsselbundform sorgen dafür, dass das Gerät leicht transportiert werden kann.

Zusätzlich bietet Joyroom eine größere Variante mit 5.000 Milliamperestunden an, die als kombinierte Ladestation für iPhone und Apple Watch ausgelegt ist. Das integrierte Kabel kann sowohl für die Stromaufnahme als auch für das Laden externer Geräte genutzt werden. Je nachdem, welche Seite man benutzt, verfügt die Strippe sowohl über einen Lightning- als auch über einen USB-C-Stecker. Die Kapazität reicht für mehrere vollständige Ladevorgänge der Apple Watch und für rund einen zusätzlichen iPhone-Ladevorgang.

Joyroom Autostecker mit 57 Watt

Von Joyroom besonders günstig angeboten wird dieses kompaktes Autoladegerät, das in den Zigarettenanzünder eingesetzt wird. Das Modell kombiniert ein ausziehbares USB-C-Kabel mit zusätzlichen Anschlüssen und ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten.

Durch den flexiblen Mechanismus lässt sich das Kabel auf die benötigte Länge ausziehen und springt nach Gebrauch automatisch zurück. Das Gerät ist mit gängigen Schnellladeprotokollen kompatibel und eignet sich für aktuelle iPhone-Modelle sowie für Zubehör wie Navigationsgeräte oder Dashcams.