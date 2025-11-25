iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 875 Artikel

Lokale Verschlüsselung statt Cloudlösung

FoxVault: Freie App schützt private Dateien direkt auf dem iPhone
Mit FoxVault steht eine neue iPhone-App bereit, die sich vollständig auf lokale Datensicherheit konzentriert. Die Anwendung verzichtet auf Cloudspeicherung, Benutzerkonten und externe Analysen. Alle Dateien bleiben ausschließlich auf dem Gerät des Nutzers.

Fox Vault

Die App richtet sich an Anwender, die vertrauliche Dokumente, Bilder oder kurzfristig benötigte Dateien nicht in Apples Fotos- oder Dateien-App ablegen möchten. Der Funktionsumfang umfasst einen verschlüsselten Speicherbereich sowie eine temporäre Ablage für Dateien, die sich nach einem frei wählbaren Zeitraum automatisch löschen.

Zwei Bereiche für dauerhafte und kurzfristige Dateien

FoxVault trennt die Ablage in einen Tresor und die sogenannte TempBox. In den Tresor lassen sich Dateien importieren, die dauerhaft auf dem iPhone bleiben sollen. Beim Import verschlüsselt die App jede Datei mit einem eigenen Schlüssel.

Temp Box Fox

Der Zugriff erfolgt über Face ID, Touch ID, ein Muster oder ein Passwort. Die Anwendung sperrt sich automatisch, sobald sie geschlossen wird. Die TempBox ist für Inhalte gedacht, die nur kurz benötigt werden. Nutzer können festlegen, ob Dateien nach einem Tag, drei Tagen oder einer Woche gelöscht werden. Kurz vor Ablauf des gewählten Intervalls zeigt die App eine Erinnerung an.

Übertragung im lokalen Netzwerk

Neben der lokalen Dateiablage bietet FoxVault eine Funktion für drahtlose Übertragungen im Heimnetz. Das iPhone stellt dafür eine verschlüsselte Verbindung bereit, die durch einen sechsstelligen PIN abgesichert wird. Dateien können so zwischen Geräten ausgetauscht werden, ohne Cloudspeicher oder Kabelverbindung zu verwenden. Die Umsetzung befindet sich noch in einem frühen Stadium, funktioniert aber bereits im praktischen Einsatz.

Fox Web Drive

FoxVault ist kostenlos erhältlich, enthält keine Werbung und verzichtet vollständig auf In App Käufe. Die App benötigt iOS 17 oder neuer und steht mit deutscher Oberfläche im App Store bereit.

25. Nov. 2025 um 09:29 Uhr von Nicolas


