In drei Tagen geht es los
Fußball-WM 2026: Die besten iPhone-Apps und ein Spielplan zum Drucken
In drei Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Erstmals wird das Turnier gemeinsam in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Mit 48 Mannschaften und insgesamt 104 Spielen fällt die WM größer aus als alle bisherigen Weltmeisterschaften. Wer das Turnier auf iPhone oder iPad begleiten möchte, findet inzwischen zahlreiche Apps für Ergebnisse, Spielpläne und Benachrichtigungen. Wir stellen euch unsere Favoriten vor. Ergänzt gerne weitere Empfehlungen in den Kommentaren.
FIFA World Cup 2026: Die offizielle Turnier-App
Die offizielle FIFA-App wurde speziell für die Weltmeisterschaft 2026 entwickelt und versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Fans. Neben Spielplan, Tabellen, Live-Ergebnissen und Statistiken bietet die Anwendung auch Fantasy Football, Tippspiele und einen Turnierplaner für Besucher der Spiele vor Ort.
Praktisch sind die Echtzeit-Benachrichtigungen für ausgewählte Mannschaften sowie die integrierten Informationen zu Stadien, Anreise und Fan-Festivals. Wer die WM direkt in Nordamerika verfolgt, erhält zusätzlich ortsabhängige Hinweise zu Veranstaltungen, Restaurants und Aktivitäten in den Austragungsorten.
Entwickler: FIFA
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Apple Sports: Die WM im Apple-Ökosystem
Mit Version 4.0 hat Apple seine Sports-App gezielt auf die Fußball-WM vorbereitet. Neu hinzugekommen sind eine Turnierbaumansicht, Aufstellungs-Grafiken und erweiterte Live-Aktivitäten für iPhone und Apple Watch.
Wer Nationalmannschaften oder das gesamte Turnier abonniert, bekommt Spielstände direkt auf den Sperrbildschirm und kann Widgets auf iPhone, iPad und Mac platzieren. Zudem verknüpft Apple Sports Ergebnisse direkt mit verfügbaren Übertragungen in der Apple-TV-App. Damit entwickelt sich die Anwendung zunehmend zu einer zentralen Oberfläche für Live-Sport innerhalb des Apple-Ökosystems.
Entwickler: Apple
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FotMob und Forza Football
FotMob zählt seit Jahren zu den beliebtesten Fußball-Apps und deckt auch die WM umfassend ab. Neben Live-Ergebnissen und Tabellen bietet die Anwendung detaillierte Statistiken, Aufstellungen, Spielerbewertungen und Video-Zusammenfassungen.
Eine interessante Alternative ist Forza Football. Die App kombiniert Live-Daten mit Nachrichten, Statistiken und Umfragen. Nutzer können zudem Spieler und Mannschaften bewerten und erhalten individuell konfigurierbare Push-Mitteilungen.
Entwickler: Forza Football AB
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SofaScore für Statistik-Fans
Wer möglichst viele Daten sehen möchte, findet in SofaScore eine der umfangreichsten Sport-Apps überhaupt. Die Anwendung bietet detaillierte Statistiken, Heatmaps, Spielerbewertungen und umfangreiche Vergleichswerte zu Mannschaften und Einzelspielern.
Gerade während eines Turniers mit vielen parallel laufenden Begegnungen hilft SofaScore dabei, auch weniger beachtete Spiele im Blick zu behalten.
Entwickler: Sofascore
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TorAlarm und Sportschau
Wer dagegen möglichst schnell über Tore informiert werden möchte, kann weiterhin auf TorAlarm setzen. Die App konzentriert sich auf Live-Ergebnisse, Tabellen und Push-Mitteilungen in Echtzeit und verzichtet weitgehend auf zusätzliche Funktionen.
Ergänzend eignet sich die Sportschau-App für aktuelle Nachrichten, Liveticker sowie den Zugriff auf verfügbare Audio- und Videoangebote. Gerade bei großen Turnieren bleibt sie für viele Fußballfans eine feste Anlaufstelle.
Entwickler: TorAlarm GmbH
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Entwickler: Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts
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Spielplan zum Ausdrucken
Wer die Weltmeisterschaft lieber klassisch verfolgt, findet beim Tagesspiegel einen druckbaren Spielplan als PDF. Angeboten werden sowohl eine große Übersicht im Querformat als auch eine auf vier DIN-A4-Seiten verteilte Version zum Ausdrucken und Zusammenkleben.
Bild: Tagesspiegel/Schuber
Der Spielplan enthält alle Vorrunden- und K.-O.-Spiele, Austragungsorte sowie die jeweiligen Anstoßzeiten. Aufgrund der Austragung in Nordamerika finden viele Begegnungen aus deutscher Sicht erst spät am Abend oder nach Mitternacht statt. Ein Blick auf den Turnierplan lohnt sich daher besonders.
- WM 2026: Spielplan als PDF zum Download
Vielen Dank für die tolle Übersicht!
Ich habe mir heute die Spielzeiten angesehen und meine Begeisterung für die WM ist sofort verflogen. Es scheint, als würde diese WM ohne europäische Zuschauer stattfinden.
Ist doch logisch, wenn die WM in einer anderen Zeitzone/USA stattfindet.
Ich erinnere mich noch gut an die letzte WM in USA :)
Dir ist bewusst, dass Europa nicht der Nabel der Welt ist? Haben wir bei den Weltmeisterschaften in Europa auf die anderen Zeitzonen geachtet? Nein, haben wir nicht.
Im Fußball schon!
Naja, in den USA ist Fußball, im Gegensatz zu Europa, nunmal sehr unpopulär. Wenn Team USA früh ausscheiden sollte, guckt das dort niemand mehr.
Apple Sports ist durch nichts zu toppen! :)
!!!!!!!
Ich finde das auch für meine Ansprüche passend.
Und ich mag die Digital Island Nutzung von Apple Sports
Forza bleibt meine Nummer 1.
Kicker reicht.
Ich habe noch die App aktuell in Verwendung: https://apps.apple.com/de/app/wm-2026-liveticker-spielplan/id6763323606
Find ich klasse uns übersichlich :)
FotMob fehlt. Aber das Icon ist zumindest im Titelbild :D