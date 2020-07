Cooles Wien: Vorzeige-App für Abkühlung an heißen Tagen

Die Bundeshauptstadt der Republik Österreich war schon bislang mit einer ordentlichen Auswahl an iOS-Applikationen im App Store vertreten, mit Cooles Wien hat sich nun ein neuer Download in das Portfolio der 2-Millionen-Stadt gesellt, der auch anderen Metropole gut zu Gesicht stehen würde.

Der Download soll Wienern und Wien-Besuchern dabei helfen, schnell die „coolsten Spots“ in der Stadt zu finden. Damit sind keine Craft-Beer-Kneipen gemeint, sondern Nebelduschen, Trinkbrunnen, Parks und Gratis-Badeplätze aus den Open-Data-Ressourcen der Stadt. Abgerundet wird das Angebot der App mit der tagesaktuellen Temperatur und einer Vorhersage für den kommenden Tag.

Verortet sind unter anderem alle über 1.000 Trinkbrunnen, die 55 kühlenden Denkmalbrunnen, die 50 mobilen Trinkbrunnen inklusive Nebelduschen, die über 1.000 Parks mit ihren schattigen Bäumen, die 7 Wasserspielplätze, die 75 Nebelduschen in Parks sowie die 100 „Sommerspritzer“ (Nebelduschen auf Wasserhydranten). All diese Angebote sind auf einer digitalen Karte vermerkt und werden angezeigt, sobald man in der Nähe eines Spots ist.