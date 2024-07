UTM SE: Der erste PC-Emulator erhält Apples App-Store-Zulassung

Mit der App UTM SE hat erstmals ein PC-Emulator für iOS-Geräte die Eingangskontrolle zu Apples App Store passiert. Bislang wurden solche Anwendungen stets von Apple zurückgewiesen. Apples Prüfteam hatte die Ablehnungen immer damit begründet, dass es sich bei einem PC-Emulator nicht um reine Spiele-Emulatoren handle, und nur solche seien nach Paragraf 4.7 von Apples Richtlinien für Entwickler für den App Store zugelassen.

Die Freigabe von UTM SE kommt somit durchaus überraschend. Zumal die Entwickler der App gar keinen Hehl daraus machen und in dem im App Store veröffentlichten Beschreibungstext klipp und klar darauf hinweisen, dass es sich bei der Anwendung um einen PC-Emulator handelt, der dazu verwendet werden kann, auf dem iPhone, iPad und der Apple Vision Pro klassische Software-Anwendungen und Old-School-Spiele zu verwenden.

Mithilfe der App UTM SE lassen sich klassische Desktop-Betriebssysteme auf iOS-Geräten emulieren. Unterstützt werden neben x86 auch RISC-V und PowerPC, sodass man damit nicht nur klassische Windows-Systeme, sondern auch ältere Linux- oder Mac-Betriebssysteme laufen lassen kann.

Weiterführende Informationen sowie verschiedene Anwendungsbeispiele und ein Benutzerhandbuch finden sich auf der Webseite zum App-Projekt. Es ist erforderlich, nach dem Download der App erst das gewünschte Betriebssystem in der virtuellen Umgebung zu installieren, bevor man im nächsten Schritt dann die Spiele oder sonstigen Apps darauf verwenden kann.

iDOS 3 wird weiterhin abgelehnt

Im Anschluss an die Freigabe von UTM SE muss man sich einmal mehr fragen, warum Apple den PC-Emulator iDOS 3 weiterhin nicht in den App Store lassen will. iDOS 3 wurde im vergangenen Monat ebenso von Apple abgelehnt, wie eine frühere Version von UTM. Im Anschluss an die Freigabe der UTM-App hat auch der Entwickler von iDOS 3 sein Glück erneut versucht. Seine App wurde jedoch einmal mehr mit der Begründung abgelehnt, dass nur Emulatoren von Retro-Game-Konsolen im App Store erlaubt sind.