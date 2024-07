MagGo Magnetic Case with Stand: Neue iPhone-Schutzhülle von Anker

Der Zubehör-Anbieter Anker ist bislang nicht unbedingt als Verkäufer von Schutzhüllen in Erscheinung getreten, bringt mit dem MagGo Magnetic Case with Stand nun jedoch ein iPhone-Case auf den Markt, das sich durch eine Vielzahl von Funktionen auszeichnen soll. Die magnetische Schutzhülle „MagGo Magnetic Case with Stand“ wird in mehreren Farben erhältlich sein und kombiniert mehrere Elemente aus anderen Anker-Produkten, die die Schutzhülle zu einem vielseitigen iPhone-Begleiter machen sollen.

Das auffälligste Merkmal der Hülle ist ein integrierter Kunststoff-Ring, der auch als Ständer fungiert. Der Ring ist um 360° drehbar, besteht aus weichem Silikon und soll eine flexible Nutzung ermöglichen. Die zusätzliche Beweglichkeit soll die Interaktion mit dem iPhone in verschiedenen Situationen erleichtern, etwa beim Führen von FaceTime-Telefonaten oder beim Konsumieren längerer Videos.

Anker bewirbt die neue Hülle als besonders robust und verspricht eine zertifizierte Fallfestigkeit aus einer Höhe von bis zu einem Meter. Zusätzlich sollen stoßabsorbierende Materialien für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit sorgen.

Der Schutz umfasst auch erhöhte Ränder, um täglichen Belastungen entgegenzuwirken. Diese überragen den Bildschirm um 1,2 Millimeter und die Kamera um 1,0 Millimeter.

Guter Fallschutz und starke Magneten

Ein weiteres Feature ist die Ausstattung mit starken Magneten, die eine um 40 Prozent stärkere Haftung als herkömmliche Hüllen gewährleisten sollen. Dabei ist die Hülle voll kompatibel mit MagSafe-Zubehör. Allerdings wird seitens Anker darauf hingewiesen, dass es bei der Nutzung bestimmter magnetischer Autoladegeräte zu Ausrichtungsproblemen kommen kann.

Die Schutzhülle zeichnet sich ansonsten durch ein vergleichsweise schlankes Profil und eine matte Oberfläche aus, die gegen Staub, Fingerabdrücke und statische Aufladung resistent ist.

Ankers MagGo Magnetic Case with Stand soll schon bald für verschiedene iPhone-Modelle erhältlich sein, darunter das iPhone 13, iPhone 14 und iPhone 15 sowie die jeweiligen Pro-Modelle.