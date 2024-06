System-Emulator UTM: Apple untersagt Verbreitung

Die Entwickler des quelloffenen System-Emulators UTM haben eine Absage von Apples App-Store-Eingangskontrolle erhalten, die weitreichende Folgen für das Open-Source-Projekt hat.

Die Mac-Ausgabe von UTM

Apple hat sich gegen den Vertrieb des mobilen System-Emulators für iPhone und iPad ausgesprochen und verwehrt dem Projekt damit nicht nur den Weg in den offiziellen App Store, sondern wird UTM auch nicht zur Verbreitung über alternative, europäische App Stores freigeben. Anders als die Mac-Version, die im Mac App Store zu haben ist, hat sich Apple gegen eine Verbreitung der iPhone-Ausgabe ausgesprochen.

Auch nicht in alternativen App Stores

Mit UTM lassen sich virtuelle Rechner erstellen, auf denen Betriebssysteme wie Windows, Ubuntu und macOS ausgeführt werden können. Die Anbieter des System-Emulators waren davon ausgegangen, dass ihr Projekt von derselben Regeländerung profitieren würde, die kürzlich auch zu einer wahren Flut an Spiele-Emulatoren im App Store geführt hatte – ifun.de berichtete.

Apple scheint jedoch akribisch zwischen Retro-Spielkonsolen und PCs zu unterscheiden und hat die Freigabe von UTM jetzt mit dem Verweis darauf abgelehnt, dass UTM zur Emulation von PCs eingesetzt werden würde. Zudem soll Apple aktiv verhindern, dass UTM in den alternativen App Stores innerhalb der Europäischen Union angeboten werden kann.

Apple verwehrt der iPhone-Anwendung die Zertifizierung, die Entwickler für den Vertrieb ihrer Anwendungen in alternativen App Stores benötigen. Auch hier argumentiert Apple mit den App Store Richtlinien.

Die iPhone-Version von UTM

Apple rechtfertigt Entscheidung

Apple hat sich inzwischen zum Fall geäußert und angegeben, dass die Zertifizierung von UTM gemäß Punkt 2.5.2 (“Apps should be self-contained in their bundles”) der App Review Guidelines abgelehnt wurde. Punkt 4.7 (“Mini apps, mini games, streaming games, chatbots, plug-ins, and game emulators”), die nur für Apps im App Store gilt und unter die UTM SE nicht fällt, sei in diesem Fall nicht relevant.

Punkt 2.5.2 betrifft technische Anforderungen und Einschränkungen, die Anwendungen erfüllen müssen, um sicherzustellen, dass sie mit den Sicherheits- und Leistungsstandards von Apple übereinstimmen.