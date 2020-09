USB-C-zu-Lightning: Das ist unsere 2-Meter-Empfehlung

Keine Rabatt-Aktion, kein besonders spannender Anlass; wir haben uns nur gerade selbst dabei ertappt, wie wir bei der Bestellung eines neuen iPhone-Ladekabels direkt diese Textil-Strippen des Zubehör-Anbieters Aukey angesteuert haben und wollten die Empfehlung kurz an euch durchreichen.

Wir haben hier etliche Ladekabel im Einsatz und noch mehr ausprobiert, sind aber mit keiner Variante so zufrieden wie mit den von Apple zertifizierten Aukey-Kabeln. Anders als die Textil-Kabel von Veelink (die mit dem Gutscheincode E5J2TIIA allerdings auch nur 6 Euro kosten) sind die Nylon-Kabel von Aukey deutlich flexibler, weicher im Griff und zerren das iPhone nicht in eine andere Richtung.

Statt auf Alu-Enden, wie auch bei Ugreen im Einsatz, setzt Aukey auf solide gummierte Stecker, die ebenfalls etwas flexibler sind und damit deutlich langlebiger scheinen.

Also: wenn mal wieder Bedarf sein sollte, dann lasst euch hier außer der Reihe die in 2m und 1,2m erhältlichen Textilkabel empfehlen, das auch in Kombination mit dem ultrakompakten 18W PD-Netzteil erhältlich ist. Der einzigen, neben einem USB-C-zu-Lightning-Kabel benötigten Voraussetzung um Apples Schnellademodus auf aktuellen Telefonen zu aktivieren.

Für Aukeys Netzteile gab es schon mal Aktionen, die Kabel wurden bislang allerdings stets für 11 bzw. 13 Euro angeboten. Beim Bundle aus Kabel und Netzteil werden immerhin 15% an der Amazon-Kasse abgezogen.

Produkthinweis AUKEY USB C Ladegerät iPhone 18W Schnellladegerät mit Power Delivery 3.0, USB C Wandladegerät mit MFi-zertifiziertem... 24,60 EUR

Produkthinweis AUKEY USB C auf Lightning Kabel 1.2m [ Apple MFi Zertifiziert ] Nylon iPhone Kabel für iPhone 11 / XS Max/X / 8/8 Plus... 10,99 EUR