ARD Mediathek für iOS zeigt sich besser strukturiert

Der neu hinzugefügte Bereich „Entdecken“ wertet die iOS-Version der ARD Mediathek deutlich auf. Der Sender hat damit verbunden die Menüleiste der App ein wenig umgekrempelt. Um Platz für den neuen Menüpunkt zu schaffen, wurden die „Sendungen A-Z“ mit in die Suchfunktion integriert. Zudem wurde der Bereich „Was lief“ wurde jetzt mit der treffenderen Bezeichnung „Programm“ versehen.

Mit dem Bereich „Entdecken“ spricht die ARD Mediathek Nutzer an, die keine konkrete Sendung sehen, sondern sich inspirieren lassen wollen. Ein Karussell präsentiert Highlights und aktuell interessante Themen. Weitere aktuell in der Mediathek verfügbare Filme, Serien und Dokus stehen in Kategorien sortiert zum Durchstöbern bereit. Ein aktives Benutzerkonto dürfte hier für mehr persönliche Empfehlungen sorgen.

Die App ARD Mediathek steht für iPhone, iPad und Apple TV optimiert im App Store bereit und bietet die Inhalte sämtlicher ARD-Sender als Livestream an. Zudem kann über die App auch auf die Mediatheken der Sender zugegriffen werden. Ausgewählte Sendungen können abonniert und bei Bedarf auch für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden.