USB-C-Pflicht: iPhone 14 und iPhone SE nicht mehr bei Apple erhältlich

Apple hat den Verkauf der mit einem Lightning-Anschluss ausgestatteten iPhone-Modelle in den Ländern der Europäischen Union eingestellt. Wir haben heute Mittag und auch schon vor zwei Wochen über die ersten Vorzeichen diesbezüglich berichtet. Jetzt sind das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus sowie das iPhone SE der dritten Generation komplett aus dem Onlineshop von Apple verschwunden.

iPhone 14 und iPhone 14 Plus

Beginnende mit diesem Wochenende dürfen in den Ländern der Europäischen Union keine Smartphones mehr ohne USB-C-Anschluss für das kabelgebundene Laden in den Handel gebracht werden. Diese Vorgabe betrifft auch die drei noch mit einem Lightning-Anschluss ausgestatteten Geräte von Apple.

In Ländern außerhalb der EU wie etwa den USA werden die betroffenen Geräte weiterhin von Apple verkauft. Der Verkaufsstopp betrifft ausschließlich den direkten Vertrieb der beiden iPhone-14-Modelle und des iPhone SE innerhalb der Europäischen Union durch Apple. Externe Händler wie Amazon bieten die bei ihnen noch ab Lager verfügbaren Geräte weiterhin an. So ist das iPhone SE dort ab 469 Euro erhältlich und ein neues iPhone 14 bekommt man bei Amazon ab 629 Euro.

Auch Apple Refurb Store betroffen

Neben dem Verkauf neuer Geräte hat Apple die betroffenen iPhone-Modelle auch aus seinem Refurb Store entfernt. Dort waren bis vor wenigen Stunden noch alle Modelle der iPhone-Generationen 13 und 14 erhältlich. Jetzt ist der Produktbereich „iPhone“ im deutschen Apple Refurb Store komplett leer.

Dieser Zustand dürfte anhalten, bis das iPhone 15 erstmals dort verkauft wird. Normalerweise werden die Vorjahresmodelle des iPhone im Frühjahr hinzugefügt. Angesichts der aktuellen Umstände könnte Apple jedoch davon abweichen und das iPhone 15 schon früher auch generalüberholt verkaufen.

iPhone SE erst wieder ab dem Frühjahr erhältlich

Apple-Kunden in den Ländern der EU sehen sich infolge der Maßnahme mit einer ungewöhnlichen Situation konfrontiert. Das als günstigstes iPhone-Modell bei zahlreichen Nutzern beliebte iPhone SE ist bis auf Weiteres nicht mehr offiziell erhältlich. Diese Durstphase dürfte allerdings nicht allzu lange anhalten. Es ist davon auszugehen, dass Apple im März die vierte Generation des iPhone SE vorstellt, das dann wohl neben Lightning auch auf die Home-Taste verzichtet und mit der Gesichtserkennung Face-ID und einem USB-C-Anschluss auf zeitgemäße Technologien setzt.