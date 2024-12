USB-C-Regelung: Apple muss drei iPhones aus dem Programm nehmen

Zum Jahresende tritt die EU-Regelung für ein einheitliches Ladekabel in Kraft. Vom 28. Dezember an dürfen in den Ländern der Europäischen Union keine Smartphones mehr ohne USB-C-Anschluss für das kabelgebundene Laden verkauft werden. Diese Vorgabe betrifft auch Apple, da das Unternehmen momentan noch drei iPhone-Modelle im Programm hat, die anstelle von USB-C mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet sind.

Aktuell kann man im Apple Store neben der neuesten iPhone-Generation auch noch verschiedene ältere Modelle kaufen, darunter mit dem iPhone 14, dem iPhone 14 Plus und dem iPhone SE der dritten Generation auch drei Modelle aus dem Jahr 2022. Eben diese drei Geräte verfügen noch über den alten Lightning-Anschluss und entsprechen somit nicht der Regelung für ein einheitliches Ladekabel.

Während der Wegfall der beiden iPhone-14-Modelle kaum ins Gewicht fallen dürfte, hinterlässt das iPhone SE als kompaktes und vor allem auch günstigstes Gerät schon eher eine Lücke im Produktangebot von Apple.

Leistungsübersicht des iPhone SE 3

Da die Veröffentlichung der vierten Generation des iPhone SE im Frühjahr als sicher gilt, stellt sich die Frage, ob hier ein besseres Timing möglich gewesen wäre. Vermutlich haben jedoch verkaufsstrategische Gründe verhindert, dass Apple das neue iPhone SE zeitgleich mit den Modellen des iPhone 16 auf den Markt bringt.

Neues iPhone SE wohl erst im März

Aktuell sieht es so aus, dass das iPhone SE der vierten Generation im März 2025 auf den Markt kommt. Apple wird sich mit diesem Gerät wohl nicht nur vom Lightning-Anschluss verabschieden, sondern auch die Home-Taste ausmustern und fortan mit der kompletten iPhone-Produktpalette auf die Gesichtserkennung Face-ID setzen. In der Folge bleibt mehr Platz für das Display, das künftig voraussichtlich 6 Zoll statt der bisher aktuellen 4,7 Zoll messen wird.

Apple hat selbst noch nichts dazu verlauten lassen, wie mit der kommenden EU-Vorgabe verfahren wird. Es sieht allerdings so aus, als würden die betroffenen Geräte außerhalb der EU erstmal weiter verkauft werden. Dem französischen Apple-Blog iGen zufolge ist nur geplant, die beiden iPhone-14-Modelle und das iPhone SE zum Jahreswechsel nicht mehr über die Onlineshops und Ladengeschäfte von Apple in der EU anzubieten.