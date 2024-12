Tipp für Hundebesitzer: Fressnapf-Tracker mit App zum halben Preis

Die auf Tierfutter und Tierzubehör spezialisierte Handelskette Fressnapf bietet ihren GPS-Tracker mit App momentan zum halben Preis an. Das Zubehör wird in verschiedenen Farbvarianten zum Preis von 37,49 Euro anstelle von 74,99 Euro angeboten, aktuell sind aber nur Varianten in Grau und Lila erhältlich.

Fressnapf vermarktet das Zubehör als Fitness- und Aktivitätstracker für Hunde. Der hauptsächliche Einsatzzweck dürfte aber tatsächlich die Möglichkeit sein, den Hund über GPS zu orten und sich auf diese Weise vor unliebsamen Überraschungen zu schützen, wenn der Hund von der Leine ist.

In Sachen Preisgestaltung lässt der Fressnapf-Tracker die Konkurrenz schlecht aussehen. Im Kaufpreis von 37,49 Euro ist die Online-Funktion für zwei volle Jahre inbegriffen. Wenn gewünscht, kann man die Laufzeit im Anschluss zum Preis von 9,99 Euro um ein ganzes Jahr verlängern. Bei konkurrierenden Anbietern bezahlt man nicht nur für die Hardware deutlich mehr, sondern legt auch für die Online-Verfügbarkeit pro Jahr mindestens 60 Euro auf den Tisch.

Dafür muss man allerdings Abstriche bei der Akku-Laufzeit machen. Die Erfahrungswerte beim Fressnapf-Tracker liegen je nach Nutzung zwischen einem und drei Tagen, bevor das Zubehör wieder ans Ladegerät muss. Dies macht das Produkt wohl vor allem für Nutzer interessant, die ihren Vierbeiner nicht dauerhaft überwachen, sondern das Gerät nur gezielt, beispielsweise auf Ausflügen oder im Urlaub einsetzen wollen.

Vielseite App inklusive

Die zugehörige App ist für iOS und Android erhältlich und macht das Gerät über die Ortungsfunktion und einen GPS-Verlauf mit Kartenansicht hinaus auch zu einer Art Fitness-Tracker für Haustiere, in dem man auch Faktoren wie das Gewicht protokollieren kann.

Obendrauf hat der Fressnapf-Tracker noch eine „Taschenlampe“ integriert. Den Weg kann man damit wohl nicht groß ausleuchten, aber die kleine LED lässt sich als Art Signallampe für die Positionsanzeige des Tieres verwenden. Die Aktivierung kann ebenfalls über die App und somit auch aus der Ferne erfolgen.