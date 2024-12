Apple bereitet Verkaufsstopp für Lightning-iPhones vor

Apple scheint sich darauf vorzubereiten, iPhone-Modelle mit Lightning-Anschluss nicht mehr in der EU zu verkaufen. Betroffen sind die derzeit noch in den EU-Onlineshops von Apple erhältlichen Modelle iPhone 14, iPhone 14 Plus und das iPhone SE der dritten Generation.

Wir haben bereits Mitte Dezember darüber berichtet, dass Apple plant, den Verkauf dieser Geräte zum Jahresende einzustellen. Die Maßnahme gründet auf der Tatsache, dass mit dem morgigen 28. Dezember die vor zwei Jahren verabschiedete EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte in Kraft tritt. Die Regelung besagt, dass elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und Kopfhörer fortan mit einem USB-Anschluss vom Typ C ausgerüstet sein müssen, um sie mit einem einheitlichen Ladegerät laden zu können.

Wir alle haben zu Hause mindestens drei Ladegeräte für Mobiltelefone. Es kann ziemlich zermürbend sein, zu Hause oder am Arbeitsplatz immer nach dem richtigen Ladegerät suchen zu müssen. Aber diese Ladegeräte führen auch jährlich zu 11.000 Tonnen Elektronikabfall. Ein für mehrere Geräte passendes Ladegerät spart Zeit und Geld und trägt außerdem noch zur Verringerung des Elektronikabfalls bei.

-Jozef Síkela, Minister für Industrie und Handel

Die Harmonisierung von Ladeschnittstellen und Schnellladetechnologien soll für mehr Verbraucherfreundlichkeit sorgen, zudem soll die Regelung dazu führen, dass weniger Elektronikabfall entsteht. Zunächst sind die Produktgruppen Mobiltelefone, Tablets und E-Reader, digitale Fotoapparate und Videospielkonsolen, Kopfhörer, Ohrhörer und tragbare Lautsprecher, kabellose Mäuse und Tastaturen sowie tragbare Navigationssysteme betroffen. Ab 2028 gilt die Regelung auch für alle tragbaren Computer.

Zeitpunkt der Übergabe an Händler oder Kunden zählt

Ein Adlerauge unter unseren Lesern hat bereits festgestellt, dass Apple über die Weihnachtsfeiertage die Navigation auf seiner Webseite entsprechend angepasst hat. Geräte mit Lightning-Anschluss können zwar noch bestellt werden, erscheinen jedoch nicht mehr in Apples Hauptnavigation. Wie es scheint, hat Apple zudem bereits jetzt den Verkauf der beiden iPhone-14-Modelle und des iPhone SE über seine Ladengeschäfte beendet.

Die Auslegung der EU-Regel sorgt immer wieder für Diskussionen. Das Lightning-Verbot bezieht sich jedoch nicht auf den Termin der ursprünglichen Produkteinführung, sondern gilt für das Inverkehrbringen eines Produkts. Dies beschreibt jenen Zeitpunkt, an dem ein Hersteller oder der Importeur ein Produkt einem Händler oder Endnutzer erstmalig bereitstellt.