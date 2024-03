Upselling mit Augenzwinkern: Apple-Spot will Speicherplatz verkaufen

Apple hat vor wenigen Minuten einen neuen Werbeclip zum iPhone 15 veröffentlicht, der auf die unterschiedlichen Speichervarianten der neuesten iPhone-Generation aufmerksam macht und unter der Überschrift “Don’t Let me Go“ zwar mit Augenzwinkern, aber doch nachdrücklich daran erinnert, dass sich ein zu geringer Gerätespeicher negativ auf den Alltag mit dem iPhone auswirken könnte.

Der Clip konzentriert sich dabei auf die Foto-Applikation des iPhones, deren Schnappschüsse ihren Schöpfer singend dazu aufrufen, diese nicht vom Gerät zu entfernen. Der Werbespot beschäftigt sich dabei ausschließlich mit dem iPhone-Speicherplatz, auf die unterschiedlichen iCloud-Speicherabos geht der nur 38 Sekunden lange Clip gar nicht erst ein.

iPhone 15 mit 128, 256 und 512 GB

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sind in Speichervarianten mit 128, 256 und 512 GB erhältlich. Zur Erinnerung: das iPhone 15 Pro bietet zusätzlich noch eine Version mit 1 TB Speicher an. Das iPhone 15 Pro Max besitzt ebenfalls eine Stufe mit 1 TB Speicher, lässt dafür jedoch die kleinste Variante mit nur 128 GB Speicherausstattung vermissen.

Dem gegenüber steht ein iCloud-Basisspeicher in Höhe von 5 GB, der seit Einführung des iCloud-Speichers im Jahr 2011 nicht einmal vergrößert wurde.

Upselling mit Augenzwinkern

Traditionell nutzt Apple die unterschiedlich großen Speichervarianten zum Up-Selling und platziert die Preise strategisch: In der Basisausstattung mit 128 GB Speicher kostet das iPhone 15 etwa 949 Euro. Wer den Speicher verdoppeln möchte, bezahlt bereits 130 Euro mehr und muss 1.079 Euro auf den Tisch legen.

Ein Preis, der „nur noch“ 120 Euro vom iPhone 15 Pro entfernt ist, und Anwender darüber nachdenken lässt, nicht vielleicht doch gleich dem umfangreicher ausgestatteten iPhone 15 Pro den Vorzug zu geben. Wer dieses wählt, landet allerdings wieder auf der Speicherstufe mit 128 GB und muss für den Sprung auf das Gerät mit 256 GB nun 1.329 Euro auf den Tresen legen.

Wer dies tut und sich durch die Kosten der Speicherausstattung vom iPhone 15 mit 128 GB Schritt für Schritt bis hin zum iPhone 15 Pro mit 256 GB gehangelt hat, der spült Apple 380 Euro mehr in die Kasse.

