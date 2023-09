iPhone-Umfrage 2023: Die beliebtesten Modelle, Farben und Speicher

Bei den regulären iPhone-15-Modellen ist das günstige Modell mit 128 GB Speicher am stärksten nachgefragt. Hier kommen Blau und Schwarz gut an.

Unter den Anwender und Anwenderinnen, die in diesem Jahr zuschlagen wollen, hat die überwiegende Mehrheit ein iPhone 15 Pro (31 Prozent) oder ein iPhone Pro Max (33 Prozent) ins Auge gefasst. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus kommen gemeinsam lediglich auf mickrige fünf Prozent.

Was nach der Auswertung von über 10.000 abgegebenen Stimmen auffällt: Der Anteil der Abstimmenden, die sich in diesem Jahr gegen einen Kauf ausgesprochen haben liegt nur bei kleinen 30 Prozent.

Insert

You are going to send email to