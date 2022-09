Updates und neue Apps: Apple Watch Ultra und AirPods Pro 2 starten

Das Apple-Watch-Update könnt ihr über die Watch-App auf dem iPhone installieren, die AirPods sollten sich automatisch aktualisieren, wenn sie ein Weilchen in ihrer Ladehülle und in der Nähe des iPhone liegen.

Egal ob im Freibad, See oder im Meer, die Anwendung zeigt neben der aktuellen Uhrzeit auch die aktuelle Tiefe, die bislang maximal bei diesem Tauchvorgang erreichte Tiefe und die aktuelle Wassertemperatur an.

Bei der Sirene handelt es sich um eine Notfallfunktion, die von den verbesserten Audioeigenschaften der Apple Watch Ultra profitiert. Mithilfe der App lässt sich ein markanter Ton erzeugen, der sich in regelmäßigen Abständen wiederholt und außergewöhnlich weit zu hören ist. Apple spricht von einer Hörweite von bis zu 180 Metern, doch wie wir in diesem Video gesehen haben, war das Signal in freier Natur sogar noch aus 300 Metern Entfernung zu hören.

Von heute an sind die zweite Generation der AirPods und die neue Apple Watch Ultra offiziell erhältlich. Im Apple Onlineshop wurden damit verbunden die Angaben zur Verfügbarkeit der Geräte aktualisiert. Wie erwartet könnt ihr sowohl die neuen AirPods Pro als auch die Apple Watch Ultra dort ab sofort auch zur Abholung in einem Apple-Ladegeschäft vorbestellen, zumindest aktuell sind auch noch ausreichend Geräte für den heutigen ersten Verkaufstag verfügbar.

